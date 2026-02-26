Wall St termine en baisse, le rallye technologique s'essouffle et la ferveur pour l'IA s'estompe après les résultats de Nvidia

Indices: Dow en hausse de 0,03%, S&P 500 en baisse de 0,54%, Nasdaq en baisse de 1,18%

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie SE est prêt à rompre une série de 10 semaines de hausse

Trade Desk plonge après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le premier trimestre

J.M. Smucker bondit suite à un résultat positif au 3ème trimestre et à un accord avec Elliott

(Mises à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions américaines ont fortement baissé jeudi, au lendemain des résultats du leader de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O qui n'ont pas impressionné les investisseurs, ce qui a pesé sur les actions technologiques qui ont alimenté le récent rallye.

Un retour aux secteurs cycliques a permis au Dow Jones de rester nominalement plus élevé, tandis qu'une baisse de 3,2% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a contribué à faire baisser le Nasdaq de 1,2%.

Avec la baisse de jeudi , le SOX, qui a augmenté de 15,7% depuis le début de l'année, est sur le point de mettre fin à ce qui aurait été une série de gains record de 11 semaines .

Les actions technologiques .SPLRCT en général, et les logiciels .SPLRCIS et les puces en particulier, ont évolué en dents de scie ces dernières semaines, les investisseurs étant préoccupés par les coûts massifs et les perturbations potentielles de la technologie naissante de l'intelligence artificielle.

Alors que les trois principaux indices boursiers américains sont en passe de subir des pertes hebdomadaires modestes, le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe de clôturer le mois en baisse. Le Dow Jones reste en bonne voie pour progresser en février.

Les résultats du quatrième trimestre de Nvidia , publiés après la clôture de mercredi, ont été meilleurs que ce que prévoyaient les analystes, et le fabricant de puces a fourni des estimations supérieures à celles du marché. Mais la société la plus riche du monde en termes de capitalisation boursière a dû faire face à des comparaisons de plus en plus difficiles d'une année sur l'autre, alors que la croissance de son chiffre d'affaires ralentit. Ses actions ont perdu 5,5 %.

"Cela ressemble à une gueule de bois de Nvidia spécifique à l'espace IA", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie. "Le S&P lui-même est tiré vers le bas par Nvidia et les 7 Magnifiques, et le Nasdaq se fait vraiment marteler"

"C'est aussi simple que les investisseurs qui avaient des positions longues sur Nvidia et étaient à découvert sur la perturbation de l'IA", a ajouté M. Green. "Lorsque cette perturbation ne s'est pas concrétisée à une échelle suffisante, ils ont vendu leur position, ce qui a fait chuter Nvidia et a fait remonter les actions dont ils étaient à découvert

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 17,05 points, soit 0,03%, à 49 499,20, le S&P 500 .SPX a perdu 37,27 points, soit 0,54%, à 6 908,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 273,69 points, soit 1,18%, à 22 878,38.

Parmi les 11 grands secteurs du S&P 500, les technologiques

.SPLRCT et les services de communication .SPLRCL ont subi les plus fortes pertes en pourcentage, tandis que les financières .SPSY ont mené les hausses, augmentant de 1,3% grâce à la force des actions des grandes banques, dont JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N .

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS , malmené ces dernières semaines par les inquiétudes sur les perturbations liées à l'IA, a gagné 1,4%, stimulé par une hausse de 4,0% des actions Salesforce CRM.N , même si la société a fourni des prévisions de chiffre d'affaires plus faibles que prévu .

Trade Desk TTD.O a chuté de 4,8 % à la suite de ses prévisions de revenus décevantes dans un contexte de pression croissante de la part de rivaux plus importants.

J.M. Smucker SJM.N a fait un bond de 8,8% suite à la publication d'un bénéfice trimestriel solide et d'estimations de ventes .

C3.ai AI.N a chuté de 18,5% après avoir fourni des prévisions de ventes plus faibles que prévu pour le trimestre en cours et annoncé une réduction de 26% de sa main d'œuvre mondiale.

Celsius Holding CELH.O a bondi de 6,9 % après que le fabricant de boissons énergisantes a dépassé les estimations de revenus trimestriels .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,41 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 444 nouveaux sommets et 71 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 439 titres ont progressé et 2 237 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,09 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux records et 88 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines a été de 19,55 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,31 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.