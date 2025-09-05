Wall St s'éloigne de ses records, les craintes de ralentissement obscurcissant l'optimisme quant à l'abaissement des taux d'intérêt

Indices en baisse: Dow 0,76%, S&P 500 0,68%, Nasdaq 0,57%

Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août sont inférieurs aux attentes

Broadcom en hausse suite à une forte prévision de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

Lululemon plonge après une réduction de ses prévisions de bénéfices

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street se sont éloignés de leurs records vendredi, les inquiétudes concernant le ralentissement de la première économie mondiale l'ayant emporté sur l'optimisme concernant les réductions de taux d'intérêt de la Fed américaine, suite à un rapport sur l'emploi plus faible que prévu au mois d'août.

Les secteurs sensibles à l'économie ont été en tête des baisses. Les banques .SPXBK ont chuté de 2,2%, l'énergie

.SPNY a perdu 1,7% et l'industrie .SPLRCI a perdu 1%.

Les données ont montré que l'économie américaine a créé seulement 22 000 emplois le mois dernier par rapport à une estimation de 75 000 ajouts, confirmant que les conditions du marché du travail s'assouplissent et renforçant les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédéraleen septembre.

Les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont ajouté aux paris selon lesquels la banque centrale américaine réduira ses taux rapidement, à partir de ce mois-ci, avec une réduction importante de 50 points de base maintenant sur la table.

Alors qu'une réduction des taux de 25 points de base plus tard dans le mois était une quasi-certitude avant les données, les traders considèrent maintenant qu'il y a 16 % de chances qu'une réduction plus importante de 50 points de base ait lieu en septembre - un changement radical par rapport à l'absence de tels paris il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

"Il s'agit plus d'un rapport sur l'emploi en récession que d'un autre rapport. Il n'indique pas que nous sommes nécessairement en récession, mais il est certainement plus dans la colonne négative que dans la colonne positive", a déclaré Kevin Gordon, stratégiste d'investissement senior chez Charles Schwab.

"S'ils sont (la Fed) réduisant ses taux en réponse à l'affaiblissement du marché de l'emploi parce qu'il leur échappe, ce n'est pas une situation haussière pour le marché des actions."

Les trois principaux indices boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets en début de séance, mais les gains se sont atténués.

A 10:47 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 347,16 points, ou 0,76%, à 45 273,92, le S&P 500 .SPX a perdu 44,49 points, ou 0,68%, à 6 457,59, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 128,27 points, ou 0,57%, à 21 583,22.

Broadcom AVGO.O a été un point positif, bondissant de 9,8% à un niveau record - faisant grimper l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX de 0,5% - après que le concepteur de puces ait prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations et s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'IA "s'améliore de manière significative" au cours de l'exercice fiscal 2026.

Les investisseurs, peu impressionnés par les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O la semaine dernière et inquiets après que les valorisations élevées des entreprises liées à l'IA aient brièvement interrompu le rallye de Wall Streeten août, ont été soulagés par les résultats de Broadcom .

D'autre part, Lululemon Athletica LULU.O a plongé de17,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de cinq ans après que le fabricant de vêtements de yoga a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois consécutive, entraînant son grand rival Nike NKE.N dans une baisse de 1,1 % .

Tesla TSLA.O a progressé de 2 % après que le fabricant de véhicules électriques a proposé un plan de rémunération d'environ 1 billion de dollars pour le grand patron Elon Musk, sous réserve de la réalisation d'objectifs de performance élevés.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,27 contre 1 sur le NYSE et de 1,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 105 nouveaux sommets et 66 nouveaux creux.