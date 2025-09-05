Royaume-Uni : Starmer remanie son gouvernement après la démission de la vice-Première ministre

Angela Rayner lors d'un congrès du parti travailliste à Liverpool, le 25 septembre 2024 ( AFP / Oli SCARFF )

Le chef du gouvernement britannique Keir Starmer, en difficulté sur de nombreux fronts, a remanié son exécutif vendredi dans la foulée de la démission de sa vice-Première ministre, emportée par une erreur fiscale.

Aux postes clés, la ministre britannique de l'Intérieur Yvette Cooper a été nommée ministre des Affaires étrangères, succédant à David Lammy, qui passe à la Justice et devient vice-Premier ministre en remplacement d'Angela Rayner.

Le très sensible dossier migratoire revient à Shabana Mahmood, qui quitte le ministère de la Justice pour le Home Office à la place d'Yvette Cooper.

Ces changements, qui consistent principalement en un jeu de chaises musicales, interviennent plus d'un an après l'arrivée au pouvoir des travaillistes, actuellement à la peine et dépassés dans les sondages par le parti anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK.

La démission d'Angela Rayner, sa vice-Première ministre, ministre du Logement, figure de l'aile gauche du Labour et jusqu'ici numéro deux de ce parti, un véritable coup dur pour Keir Starmer, l'a contraint à accélérer le tempo.

Elle a dû quitter le gouvernement et ses fonctions au sein du Labour après avoir reconnu avoir sous-payé un impôt quand elle a acheté son logement.

Outre trois départs, douze ministres ont changé de poste. Parmi eux, Pat McFadden, le ministre responsable de la supervision de l'action du gouvernement, prend le portefeuille du Travail, et Peter Kyle devient ministre du Commerce. Deux postes-clés au moment où le gouvernement s'efforce péniblement de relancer l'activité économique.

La ministre des Finances Rachel Reeves, critiquée depuis des mois, a quant à elle sauvé sa tête.

- Résultats "insatisfaisants" -

Cette réorganisation "en profondeur" est "un signe clair du fait que le Premier ministre reconnaît que les résultats du gouvernement travailliste au cours de sa première année ont été insatisfaisants", a commenté Patrick Diamond, ancien conseiller à Downing Street, interrogé par l'AFP.

Mais "les répercussions de la démission d'Angela Rayner, notamment l'élection d'un nouveau vice-président du parti travailliste, pourraient bien créer de nouvelles turbulences", a-t-il averti.

Angela Rayner, 45 ans, s'était signalée au conseiller en éthique du gouvernement, qui a conclu vendredi qu'elle avait "enfreint le code" de conduite ministérielle.

Dans sa lettre de démission adressée à Keir Starmer, elle a dit "profondément regretter (sa propre) décision de ne pas avoir recherché des conseils fiscaux spécialisés supplémentaires" et assumer "l'entière responsabilité de cette erreur".

Keir Starmer et Angela Rayner, à Liverpool, le 8 octobre 2023 ( AFP / Oli SCARFF )

"Compte tenu des conclusions et de l'impact sur ma famille, j'ai donc décidé de démissionner," a-t-elle poursuivi, après plusieurs jours de controverses et d'une intense couverture médiatique.

Dans sa lettre acceptant sa démission, Keir Starmer, "très attristé", a assuré à Angela Rayner qu'elle demeurerait "une figure majeure" du Labour.

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch s'est réjouie sur X qu'Angela Rayner soit "enfin partie", accusant le chef du gouvernement de "faiblesse" pour ne pas avoir agi dès les premières révélations.

Le chef de Reform UK Nigel Farage a quant à lui critiqué au cours de la conférence annuelle de son parti à Birmingham un gouvernement "qui, malgré toutes ses promesses de mener une politique nouvelle et différente, est aussi mauvais, voire pire, que celui qui l'a précédé".

- "Bonne foi" -

Angela Rayner avait révélé mercredi qu'elle avait payé moins d'impôts que ce qu'elle aurait dû après l'acquisition en mai d'un logement à Hove, une station balnéaire du sud de l'Angleterre.

"Je pensais avoir tout fait correctement", avait-elle assuré mercredi dans un entretien avec la chaîne de télévision Sky News. "Je suis effondrée parce que j'ai toujours respecté les règles", avait-elle ajouté.

Laurie Magnus, le conseiller d'éthique du gouvernement, a estimé qu'elle avait agi "de bonne foi" mais qu'elle devait être tenue pour responsable, comme tout contribuable, de ses déclarations fiscales.

Souvent prise pour cible par les médias conservateurs, Angela Rayner a quitté l'école sans diplôme et, à 16 ans, est devenue mère célibataire. Elle a découvert le syndicalisme puis la politique après avoir travaillé dans le social et a gravi les échelons au sein du Labour.

Angela Rayner à Londres, le 11 juin 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le gouvernement pâtit d'une forte impopularité et se retrouve confronté à des divisions internes, dans un contexte budgétaire difficile.

Mi-juillet, il avait fait face à une fronde d'un tiers des députés travaillistes s'opposant à sa réforme de la protection sociale et a été contraint de rétropédaler pour éviter une défaite humiliante au Parlement.