Wall St s'apprête à ouvrir en hausse alors que les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Fed se confirment

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,16%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,31%

*

Robinhood, AppLovin bondissent sur les plans d'inclusion dans le S&P 500

*

EchoStar bondit suite à l'accord de licence de spectre avec SpaceX; d'autres valeurs télécoms chutent

*

Barclays, StanChart révisent leurs projections de réduction des taux de la Fed

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi, rebondissant après la baisse de la séance précédente, dans l'espoir que la Réserve fédérale pourrait bientôt réduire les coûts d'emprunt en réponse aux dernières données sur l'emploi.

Un rapport inquiétant sur les emplois non agricoles vendredi a confirmé l'affaiblissement du marché de l'emploi américain, alimentant les craintes d'un ralentissement potentiel de la plus grande économie du monde, ce qui a fait baisser les principaux indices de Wall Street vendredi.

Toutefois, à la suite de ce rapport, les opérateurs ont renforcé leurs attentes d'une réduction de 25 points de base. Les paris s'élèvent désormais à 88 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Une baisse importante de 50 points de base est également envisagée, alors qu'elle n'était pas attendue avant la publication des chiffres de l'emploi.

De nombreux courtiers ont revu leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed. Barclays prévoit désormais trois réductions de 25 points de base chacune en 2025, contre deux auparavant, tandis que Standard Chartered s'attend à à une réduction de 50 points de base en septembre, contre une réduction de 25 points de base précédemment prévue.

"Les marchés essaient de comprendre si la baisse des taux (septembre) sera suffisante pour éviter un nouvel affaiblissement de l'économie et c'est pourquoi le marché est neutre", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

À 08:47 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 73 points, soit 0,16%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 73,75 points, soit 0,31% et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 12,5 points, soit 0,19%.

Les données sur l'inflation seront dans le collimateur des investisseurs cette semaine pour évaluer l'impact des politiques tarifaires du président américain Donald Trump sur l'économie du pays, et pour savoir si elles pourraient renforcer les arguments en faveur d'une plus grande baisse des taux.

D'autres informations économiques seront fournies par l'enquête préliminaire sur le climat de consommation de l'Université du Michigan et par les chiffres révisés du Bureau des statistiques du travail, qui devraient tous deux être publiés cette semaine.

La Fed entrant dans une période de "blackout" qui interdit toute déclaration publique avant sa réunion des 16 et 17 septembre, les marchés devront interpréter les données économiques sans nouvelles indications de la part des décideurs politiques.

Le S&P et le Nasdaq ont atteint des niveaux record vendredi, après avoir enregistré des gains la semaine dernière, ce qui constitue un début positif après un mois de septembre historiquement morose.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours du mois - son pire mois depuis 2000 - selon les données compilées par LSEG.

Parmi les valeurs, la plateforme de commerce de détail Robinhood Markets HOOD.O et la plateforme de marketing AppLovin APP.O ont gagné respectivement 8 % et 9,6 % dans les échanges de pré-marché. Les entreprises sont prêtes à rejoindre le S&P 500, à compter du 22 septembre, après avoir été snobées lors du dernier rééquilibrage.

Hecla Mining HL.N a grimpé de 4,4 % suite à l'annonce de son entrée prochaine dans l'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY .

EchoStar SATS.O a grimpé de 22,7 % après que la société de services de télécommunications a accepté de vendre des licences de spectre sans fil à SpaceX pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars.

Cela a semblé exercer une pression sur d'autres géants des télécommunications, AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile

TMUS.O ayant perdu entre 4 % et 5,3 % dans les échanges avant la mise sur le marché.