Wall St s'apprête à ouvrir en demi-teinte, les marchés évaluant des données sur l'inflation plus faibles que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq restent stables

Les données sur l'inflation montrent que l'IPC a augmenté légèrement en dessous des estimations

Selon un rapport, Trump envisage de réduire les droits de douane sur l'aluminium et l'acier

Applied Materials bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

(Mise à jour avant la cloche) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les actions américaines ont compensé les pertes initiales vendredi après que les données sur l'inflation plus faibles que prévu aient ravivé les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale, même si les bons chiffres de l'emploi ont laissé entrevoir une période plus longue de politique restrictive.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle, légèrement en dessous de l'estimation de 2,5 %, selon les économistes interrogés par Reuters.

Les données arrivent deux jours après qu'un rapport sur l'emploi plus important que prévu ait renforcé les craintes que la banque centrale américaine ne maintienne les taux d'intérêt plus longtemps.

"Ce qu'il faut retenir pour (les marchés de taux) et les actions, c'est que la tendance à la désinflation se poursuit... cela renforce en quelque sorte l'idée que nous avons dépassé le pic d'inflation", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie de marché chez State Street.

"Les perspectives d'inflation continuent de s'améliorer, ce qui, selon moi, permettra une baisse des taux plus tard dans l'année."

Les craintes de perturbation liées à l'IA ont affecté des secteurs tels que les logiciels, les sociétés de courtage, le transport routier et les développeurs de jeux vidéo, les trois principaux indices se dirigeant vers leur pire semaine depuis le mois de novembre.

À 08:47 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 19 points, soit 0,04%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 3 points, soit 0,04%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 18,5 points, soit 0,07%.

Le S&P 500 et le Dow ont perdu plus de 1% jeudi, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 2%.

Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont bondi de 11,8 % dans les échanges de pré-marché après que la société d'équipement de fabrication de puces ait annoncé des revenus et des bénéfices pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les sociétés comparables Lam Research LRCX.O et KLA

KLAC.O ont gagné respectivement 1,8 % et 1 %.

Alors que la saison des résultats est à mi-parcours, les dépenses d'investissement dans l'IA sont devenues un thème dominant pour les "Sept Magnifiques", dont les investissements cumulés devraient s'élever à environ 650 milliards de dollars. Les investisseurs exigent désormais des résultats concrets tout en continuant à sanctionner les secteurs dont ils craignent qu'ils ne soient écrasés par une concurrence croissante.

"La question centrale pour les investisseurs en actions est de savoir si l'explosion actuelle des dépenses d'investissement peut se traduire par une croissance durable des bénéfices suffisante pour justifier un effet de levier plus important et des valorisations plus élevées", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY , dans une note.

Le fournisseur d'équipements de réseau Arista Networks ANET.N a gagné 8% sur la journée après avoir prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

Sur le front commercial, les États-Unis et Taïwan ont signé un accord réciproque final qui a confirmé un prélèvement de 15 % pour les importations en provenance de Taïwan, tout en s'engageant à éliminer ou à réduire les droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains.

Le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium , a rapporté le Financial Times , citant des personnes familières avec le sujet.

Nucor NUE.N a glissé de 5 %, Cleveland-Cliffs CLF.N a chuté de 4 % et Steel Dynamics STLD.O a perdu 5,8 % après la nouvelle.

Les producteurs d' aluminium Alcoa AA.N et Century Aluminum CENX.O ont perdu respectivement 4,8% et 7,6%.