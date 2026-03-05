Wall St s'apprête à ouvrir en baisse, les investisseurs évaluant les risques liés à la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,58%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,41%

* Le conflit au Moyen-Orient soulève des inquiétudes sur l'inflation, compliquant les décisions politiques de la Fed

* Broadcom fait un bond en avant grâce à de fortes prévisions de revenus pour les puces d'IA

* Les valeurs de l'énergie et de la défense sont en hausse alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, soulevant des inquiétudes quant aux nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Pour limiter les pertes, Broadcom < AVGO.O > a fait de bonnes prévisions en annonçant que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui a fait grimper les actions du concepteur de puces de 6,4 % dans les échanges de pré-marché. Bien que la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement, les principaux indices de Wall Street se sont mieux comportés que leurs homologues européens et asiatiques cette semaine, aidés principalement par un rebond des valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute de février.

La reprise des valeurs technologiques au cours de la séance précédente a permis au Nasdaq de récupérer toutes ses pertes hebdomadaires, ce qui devrait lui permettre de clôturer la semaine en territoire positif si ces gains se maintiennent jusqu'à vendredi.

Néanmoins, une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'alimenter davantage les pressions inflationnistes par le biais des coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de la politique monétaire de la Fed. Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant pour les marchés et les investisseurs étaient à l'affût d'informations indiquant que le conflit pourrait toucher à sa fin. Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, bien que les investisseurs anticipent les pressions sur les prix pour retarder une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG .

"Au cours des deux dernières années, la réduction de l'inflation a été l'objectif principal de la Fed, et elle a finalement progressé. Mais si l'énergie reste chère, l'inflation pourrait recommencer à grimper, ce qui obligerait la Fed à revoir ses plans", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments. À 08:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 283 points, soit 0,58%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 22,25 points, soit 0,32%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 103,25 points, soit 0,41%. L'indice de volatilité CBOE .VIX était en hausse de 0,95 point à 22,1, reflétant laprudence généraledes investisseurs, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux, étaient en baisse de 0,9 %. Les valeurs du secteur du voyage, qui sont les plus sensibles aux prix de l'énergie, étaient en baisse. Delta Airlines AAL.O a perdu 1,1%, tandis que Norwegian Cruise NCLH.N a baissé de 0,6%. Un conflit prolongé pourrait également perturber l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de semi-conducteurs et entraver le déploiement de centres de données par les leaders de l'IA au Moyen-Orient. Les titres de puces ont été mitigés, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 0,7 %, tandis que Marvell Technology MRVL.O a augmenté de 1,4 %. Les sociétés énergétiques telles que Cheniere Energy LNG.N et Valero Energy VLO.N ont augmenté d'environ 1%, tandis que les valeurs de défense telles que RTX RTX.N et Aerovironment

AVAV.O ont ajouté 0,6 % et 1,8%, respectivement. Parmi les autres valeurs, Trade Desk TTD.O a bondi de 21 % après un rapport selon lequel OpenAI a eu des discussions préliminaires avec la société de technologie publicitaire pour vendre des annonces. L'opérateur de la chaîne de supermarchés Kroger KR.N a chuté de 2,7 % après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels largement inférieurs aux estimations. Pendant ce temps, les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé la semaine dernière. Les remarques de la Vice-Présidente de la Fed américaine, Michelle Bowman, sont attendues plus tard dans la journée, avant le rapport crucial sur les emplois non agricoles de vendredi.