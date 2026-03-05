L'Europe finit dans le rouge, le Moyen-Orient focalise l'attention

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, les investisseurs s'inquiétant des ‌répercussions croissantes de l'intensification du conflit au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 points. A Francfort, le Dax a reculé de 1,78% et à Londres, le ​FTSE 100 a abandonné 1,45%.

L'indice EuroStoxx 50 a baissé de 1,71%, le FTSEurofirst 300 a perdu 1,35% et le Stoxx 600 a abandonné 1,37%.

Téhéran était visée jeudi par une nouvelle vague de bombardements israéliens, au sixième jour de la campagne militaire menée par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique, qui a lancé des salves de missiles contre ​l'Etat hébreu et des bases kurdes dans le nord de l'Irak.

La France a défendu jeudi une posture "strictement défensive" au Moyen-Orient, démentant que l'armée de l'air américaine utilisait ses emprises dans la région et soulignant que la présence d'appareils de ​soutien américains avait été autorisée "de manière temporaire" sur certaines bases du territoire national.

Le secrétaire américain ⁠à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi à Fox News que l'impact du conflit sur les marchés énergétiques serait un "obstacle temporaire" et un "petit prix" à payer ‌pour atteindre les objectifs militaires américains.

Mais la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a averti jeudi lors d'un événement à Bangkok que le monde risquait d'entrer dans une longue période d'instabilité, les hostilités mettant à l'épreuve la résilience économique.

"Le marché continue de réagir aux gros ​titres, et nous devrions assister à une nouvelle vague de volatilité", ‌a déclaré Henry Russell, économiste chez ANZ basé à Londres, dans un podcast. "L'approvisionnement énergétique reste soumis à des contraintes, avec ⁠la mise hors service de certaines installations de production, et d'autres devraient suivre si ce conflit persiste".

Par ailleurs, les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) s'attendaient, avant même que le conflit au Moyen-Orient ne fasse grimper les prix du pétrole cette semaine, à ce que l'inflation tombe encore plus bas que l'objectif fixé, montre le compte-rendu de leur ⁠réunion des 4-5 février publié jeudi.

VALEURS

Le compartiment ‌des voyages et du transport aérien a été à nouveau pénalisé par la situation au Moyen-Orient (-1,93%).

Campari, qui a déclaré mercredi que son chiffre ⁠d'affaires organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, a grimpé de 9,96%, malgré un contexte difficile pour le groupe italien de spiritueux.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en ‌Europe, le Dow Jones reculait de 1,62%, le Standard & Poor's 500 de 0,71% et le Nasdaq Composite de 0,37%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle de la ⁠France a augmenté de 0,5% en janvier, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.

Les ventes ⁠au détail dans la zone euro ont ‌diminué de façon inattendue sur un mois en janvier, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont augmenté moins ​que prévu lors de la semaine au 28 février, à 213.000 contre 213.000 (révisé) la semaine précédente, a ‌annoncé jeudi le département américain du Travail.

CHANGES

Le dollar a repris son ascension jeudi après un bref recul par rapport à son plus haut niveau depuis trois mois, les répercussions du conflit au Moyen-Orient ayant ​maintenu les investisseurs dans l'expectative et provoqué une fuite vers les devises refuges.

Le dollar gagne 0,55% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,52% à 1,1572 dollar.

TAUX

Le marché obligataire américain reste affecté par le risque d'une hausse de l'inflation en raison de la guerre en Iran, qui pourrait modifier l'orientation de la politique monétaire.

Le rendement des ⁠Treasuries à dix ans gagne 5,8 points de base à 4,1402%. Le deux ans progresse de 4,4 points de base à 3,5867%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 9,8 points de base à 2,8441%. Le deux ans gagne 10,8 points de base à 2,2418%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent, prolongeant leur remontée alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran perturbait l'approvisionnement et le transport maritime, poussant certains grands producteurs à réduire leur production et d'autres à prendre des mesures pour garantir la sécurité de l'approvisionnement.

Le Brent gagne 4,31% à 84,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 6,9% à 79,81 dollars.

A SUIVRE LE 6 MARS :

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Jean Terzian)