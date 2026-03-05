information fournie par Boursorama avec AFP • 05/03/2026 à 18:16

Brésil: le taux de chômage reste au plus bas

( AFP / CARL DE SOUZA )

Le taux de chômage au Brésil a atteint son plus bas niveau pour la période allant de novembre à janvier, selon les chiffres officiels publiés jeudi, une bonne nouvelle pour le président Lula à sept mois des élections.

Ce taux s'est élevé à 5,4%, contre 6,5% pour le même trimestre un an plus tôt.

C'est le plus bas niveau pour cette période de l'année depuis que l'institut de statistiques IBGE a adopté en 2012 sa méthode actuelle de calcul.

L'emploi est l'un des points positifs du bilan économique du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui tentera de se faire réélire en octobre.

Le Brésil a compté 5,9 millions de personnes à la recherche d'un emploi durant le trimestre novembre-janvier, soit 1,2 million de moins qu'un an auparavant.

Entre novembre et janvier le taux de chômage a néanmoins augmenté de 0,3 point par rapport au trimestre glissant précédent (5,1% sur la période octobre-décembre 2025).

La part de la population active travaillant dans le secteur informel a légèrement reculé, mais elle demeure très élevée, à 37,5%. L'IBGE souligne qu'il s'agit d'une "caractéristique structurelle" du marché de l'emploi au Brésil.

La croissance de la première économie d'Amérique Latine a ralenti l'an dernier, à 2,3%, contre 3,4% en 2024.