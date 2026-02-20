Wall St s'apprête à ouvrir en baisse après des données PIB plus faibles que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Akamai Technologies s'effondre après des perspectives de bénéfices médiocres pour le premier trimestre

La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre

L'inflation américaine PCE s'accélère en décembre

Baisse des contrats à terme: Dow 0,22%, S&P 500 0,28%, Nasdaq 0,43%

(Mise à jour des prix tout au long de l'année, modification des commentaires des analystes) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les indices de Wall Street étaient en voie d'ouvrir en baisse vendredi après que les données aient montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis que l' inflation a augmenté en décembre.

Le produit intérieur brut américain a augmenté à un taux annualisé de 1,4 % au dernier trimestre, a déclaré le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans son estimation anticipée du PIB du quatrième trimestre, bien en deçà des prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse du PIB de 3,0 %.

La croissance du PIB a été affectée par les perturbations liées à la fermeture record du gouvernement l'année dernière et par le ralentissement des dépenses de consommation.

Un rapport séparé a montré que l'inflation sous-jacente aux États-Unis a augmenté plus que prévu en décembre, avec des indications d'une nouvelle accélération en janvier. L'indice des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, a augmenté de 0,4 % en décembre d'un mois sur l'autre, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Les traders ont maintenu leurs paris sur le fait que la Fed réduira probablement ses taux d'intérêt en juin après la publication de ces données.

"(Une) combinaison d'une croissance un peu plus faible que ce que nous attendions dans la publication du PIB et d'une inflation un peu plus élevée que ce que nous anticipions dans le PCE - ce n'est généralement pas une bonne combinaison pour le marché boursier", a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

"Nous ne pensons pas que la Fed doive être agressive dans ses réductions de taux. Dans l'ensemble, les données que nous avons reçues aujourd'hui s'inscrivent dans ce contexte."

L'enquête de S&P Global sur l'activité économique et les données de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs sont attendues plus tard dans la journée.

Les investisseurs étaient également attentifs à une éventuelle décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane du président Donald Trump, qui pourrait être rendue à 10 heures (heure de l'Est). S'ils sont annulés, il y a un risque que plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains devront être remboursés, selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model .

À 8:56 a.m. ET, S&P 500 e-minis EScv1 a perdu 19,25 points, ou 0,28%, Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté 105,75 points, ou 0,43%, et Dow E-minis YMcv1 107 a perdu des points, ou 0,22%.

La société de capital-investissement Blue Owl Capital OWL.N a perdu 1,8 % dans les échanges avant bourse, après avoir chuté de 5,9 % au cours de la dernière séance, lorsque la dernière stratégie de la société visant à rembourser le capital d'un petit fonds d'emprunt et à arrêter définitivement les rachats dans l'un des fonds a ébranlé les investisseurs et entraîné les autres sociétés à la baisse.

D'autres sociétés de capital-investissement, dont KKR & Co

KKR.N et Apollo Global Management APO.N , ont également baissé de 1 % chacune.

Les valeurs technologiques ont été mises sous pression ces derniers mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle portaient leurs fruits. Des secteurs allant des logiciels à l'immobilier ont été frappés la semaine dernière par les craintes que les nouveaux modèles d'IA ne bouleversent leurs modèles d'entreprise.

Les prix du pétrole LCOc1 CLc1 ont chuté de leur plus haut niveau depuis six mois, les investisseurs évaluant les retombées des tensions croissantes entre Washington et Téhéran, Trump ayant averti l'Iran qu'il devait conclure un accord sur son programme nucléaire, faute de quoi "de très mauvaises choses" se produiraient.

Les valeurs énergétiques, dont Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , ont légèrement baissé après avoir augmenté au cours de la séance précédente.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 7,4 % après que la société d'informatique dématérialisée a annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Copart CPRT.O a perdu 10,1 % après que le fournisseur de services de vente aux enchères de véhicules en ligne ait affiché une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.