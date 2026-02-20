Wall St recule après un PIB plus faible que prévu et des données d'inflation plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Akamai Technologies recule après des perspectives de bénéfices médiocres pour le premier trimestre

La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre

L'inflation américaine PCE s'accélère en décembre

Indices en baisse: Dow 0,21%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,29%

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les principaux indices boursiers américains ont glissé vendredi après que les données ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis qu'une lecture séparée a indiqué que l'inflation s'est accélérée en décembre.

Les investisseurs étaient également attentifs à une éventuelle décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane du président Donald Trump, qui pourrait être rendue à 10 heures (heure de l'Est). S'ils sont annulés, il y a un risque que plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains doivent être remboursés, selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model .

Entre-temps, la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, en raison des perturbations causées par la fermeture record du gouvernement l'année dernière et de la modération des dépenses de consommation. Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 1,4 % au dernier trimestre, alors que les économistes prévoyaient une croissance du PIB de 3,0 %.

Un autre rapport a montré que l'inflation sous-jacente aux États-Unis a augmenté plus que prévu en décembre et a signalé une nouvelle accélération en janvier, les traderss'en tenant aux paris de la Fed sur sa prochaine réduction de taux d'intérêt en juin après les données.

"(Une) combinaison d'une croissance un peu plus faible que prévu dans la publication du PIB et d'une inflation un peu plus élevée que prévu dans le PCE - ce n'est généralement pas une bonne combinaison pour le marché boursier", a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

"Nous ne pensons pas que la Fed doive être agressive dans ses réductions de taux. Dans l'ensemble, les données que nous avons reçues aujourd'hui s'inscrivent dans ce contexte

L'enquête de S&P Global sur l'activité commerciale et les données de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs sont également attendues plus tard dans la journée.

À 09:32 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 105,01 points, ou 0,21%, à 49 290,15, le S&P 500 .SPX a perdu 16,50 points, ou 0,24%, à 6 845,39, et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 66,81 points, ou 0,29%, à 22 615,92.

Huit des 11 secteurs du S&P ont reculé, les technologies de l'information .SPLRCT et la consommation discrétionnaire

.SPLRCD étant en tête des pertes.

La plupart des mégapcaps et des valeurs de croissance, dont Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O , se sont négociées à la baisse.

La société de capital-investissement Blue Owl Capital

OWL.N a perdu 6,5 % après avoir chuté de 5,9 % au cours de la dernière séance, lorsque la dernière stratégie de la société visant à rembourser le capital d'un petit fonds d'emprunt et à arrêter définitivement les rachats dans l'un des fonds a ébranlé les investisseurs et entraîné ses pairs vers le bas.

D'autres sociétés de capital-investissement, dont KKR & Co

KKR.N et Apollo Global Management APO.N , ont également perdu environ 1 % chacune.

Les valeurs technologiques ont été mises sous pression ces derniers mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle portaient leurs fruits. Des secteurs allant des logiciels à l'immobilier ont été frappés la semaine dernière par les craintes que les nouveaux modèles d'IA ne bouleversent leurs modèles d'entreprise.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 7,8 % après que la société de cloud ait annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Copart CPRT.O a perdu 9,5 % après que le fournisseur de services de vente aux enchères de véhicules en ligne a affiché une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,29 contre 1 sur le NYSE et de 1,67 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré cinq nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 14 nouveaux records et 35 nouveaux records à la baisse.