Wall St en passe d'ouvrir en hausse, les marchés analysant les données économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,3%, S&P 500 0,3%, Nasdaq 0,3%

*

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé moins que prévu la semaine dernière

*

Les fabricants d'ordinateurs personnels chutent après qu'un de leurs pairs ait mis en garde contre une pénurie de mémoire

*

Cisco chute après que la marge ajustée du 2ème trimestre ait manqué les estimations

(Mise à jour avant l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse jeudi, au lendemain d'une forte croissance de l'emploi et d'une baisse du chômage qui ont apaisé les inquiétudes concernant l'économie américaine, les investisseurs se concentrant sur une série de résultats d'entreprises.

Les traders ont été rassurés par les signes d'une économie résiliente, même s'ils ont réduit les paris sur les réductions de taux d'intérêt après la publication des données. Au moins une réduction est toujours attendue en juin, mais les chances que la Réserve fédérale américaine maintienne les coûts d'emprunt stables sont passées de 24,8 % à près de 40 %, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Les données hebdomadaires sur les demandes d' allocations chômage ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a diminué moins que prévu la semaine dernière.

Le prochain indicateur important est le rapport sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation de janvier, qui doit être publié vendredi et qui pourrait modifier les attentes concernant les plans de taux de la banque centrale.

"Malgré un rapport sur l'emploi plus fort que prévu, les preuves d'une baisse de l'inflation dans les mois à venir devraient maintenir la Fed sur la voie d'un nouvel assouplissement", ont déclaré les stratèges d'UBS Global Wealth Management.

"Les baisses de taux de la Fed en période de non-récession sont favorables aux actions, et cette toile de fond macroéconomique reste un pilier essentiel de nos perspectives positives."

Les indices de Wall Street ont terminé la séance précédente sur une note modérée , le sentiment ayant été affecté par la baisse des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

À 08h35, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 142 points, soit 0,28%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté 21,5 points, soit 0,31%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 78,25 points, soit 0,31%.

Les perturbations induites par l'IA ont pesé sur les entreprises, les marchés étant prompts à sanctionner les secteurs qu'ils jugent vulnérables à la concurrence.

Les actions du secteur des logiciels ont poursuivi leur chute mercredi après avoir rebondi pendant trois séances, tandis que les sociétés de courtage ont creusé leurs pertes.

Les actions d'AppLovin APP.O ont chuté de 7,2 % à la suite des résultats du quatrième trimestre. La plateforme de marketing a perdu près d'un tiers de sa valeur au cours des six premières semaines de l'année en raison de l' intensification de la concurrence.

Les fabricants d'ordinateurs personnels ont chuté après que la société chinoise Lenovo a mis en garde contre la pression exercée sur les livraisons par une pénurie de puces mémoire. HP HPQ.N et Dell Technologies DELL.N ont perdu environ 4% chacun.

Les bénéfices des entreprises étaient au premier plan, les actions de Howmet Aerospace HWM.N gagnant 4,8 % dans les échanges de pré-marché après que la société ait prévu un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

Les actions de Cisco CSCO.O ont chuté de 6 % après que le fournisseur d'équipements de réseau a affiché une marge brute trimestrielle ajustée inférieure auxestimations.

Les marchés seront également attentifs aux remarques de la présidente de la Banque de Dallas, Lorie Logan, et du gouverneur Stephen Miranplus tard dans la journée.

Entre-temps, lesÉtats-Unis et la Chine pourraient prolonger leur trêve commerciale jusqu'à un an, le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devant se rencontrer à Pékin au début du mois d'avril, selon un rapport du South China Morning Post.

La Chambre des représentants des États-Unis a soutenu de justesse une mesure désapprouvant les droits de douane imposés au Canada, les législateurs votant pour mettre fin à l'utilisation d'une urgence nationale qui sous-tend les taxes punitives imposées par Trump sur les produits canadiens.