Immobilier: le marché de l'ancien "décevant" en janvier aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi.

Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), 3,91 millions de biens ont changé de propriétaire le mois dernier en rythme annualisé -- une projection des ventes si cette cadence se maintenait toute l'année.

Cela représente une baisse marquée, de 8,4%, par rapport au mois précédent et de 4,4% sur un an. Toutes les régions sont concernées.

"Ce recul des ventes est décevant", pointe le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

Il estime cependant que ces chiffres sont difficiles à interpréter dans la mesure où le pays a connu des "températures inférieures à la normale et des précipitations supérieures à la normale en ce mois de janvier".

En parallèle, le pouvoir d'achat des aspirants propriétaires s'est amélioré et n'avait pas été aussi élevé depuis mars 2022, selon la NAR.

"Cela s'explique par des salaires qui augmentent plus vite que le prix des logements et des taux de crédits immobiliers plus bas qu'il y a un an", pointe M. Yun.

"Cependant, ajoute-t-il, l'offre ne suit pas et reste assez faible."

Les taux des prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, continuent de reculer graduellement. Ils étaient de 6,11% au 5 février contre 6,89% à la même époque l'an dernier, selon l'agence de refinancement Freddie Mac.

Le prix médian d'une maison était de 396.000 dollars en janvier, en hausse de 0,9% sur un an.