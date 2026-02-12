Satellites internet: Amazon Leo continuera de lancer avec son concurrent SpaceX

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Amazon Leo, qui a pris du retard dans le déploiement de sa constellation de satellites, continuera de lancer avec la société SpaceX de son concurrent Elon Musk et espère fournir l'internet haut débit à une partie de l'Europe avant la fin 2026, a déclaré jeudi une responsable.

"Nous voulons diversifier nos prestataires de lancement. C’est notre priorité. Ainsi, nous pouvons continuer et lancer le plus rapidement possible", a déclaré à l'AFP Lisa Scalpone, directrice mondiale du segment consommateurs d'Amazon Leo quelques heures avant le premier des 18 lancements avec la fusée lourde européenne Ariane 6 dont il est le plus gros client commercial.

Dix lancements supplémentaires sont sécurisés avec Falcon 9 de SpaceX pour Amazon Leo, concurrent en devenir de Starlink d'Elon Musk.

"C’est une constellation et un déploiement très compliqués, et nous dépendons de prestataires tiers pour les lanceurs, nous sommes en partie soumis à leur rythme", a ajouté la responsable pour expliquer le retard pris.

Amazon Leo, anciennement baptisée Project Kuiper, ne compte à ce jour que 175 satellites en orbite qui ont été lancés par SpaceX et vise 3.200 satellites. de son côté, Starlink repose déjà sur près de 9.400 satellites.

"Ce n’est pas encore une connectivité continue, mais c’est suffisant pour obtenir des résultats et avoir confiance dans notre projet", a souligné Lisa Scalpone.

"Nous commencerons le service commercial bien avant d’avoir déployé toute la constellation de première génération, même avant d’atteindre le jalon des 1.600 satellites", a-t-elle ajouté.

Les services que le groupe compte lancer en 2026 concerneront les États-Unis, le Canada, puis la tranche nord de l’Europe (le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Pologne). Ensuite dans l’hémisphère sud, ce sera l'Argentine, le Chili, l'Australie puis l'Afrique du Sud.

"C'est grosso modo l’ordre dans lequel la couverture arrivera", a-t-elle dit.

Interrogée sur la difficulté de conquérir le marché européen dans le contexte des questions de souveraineté, Mme Scalpone a dit espérer que Bruxelles considère Amazon comme "un partenaire fiable, avec une grande technologie".

"L’UE peut établir ses propres règles sur qui peut fournir certains services. Mais nous espérons que ce sera ouvert à tous", a-t-elle conclu.