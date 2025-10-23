Wall St en légère hausse, assombrie par Tesla, IBM et les tensions commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,15%, S&P 500 0,38%, Nasdaq 0,67%

*

Tesla chute après que le bénéfice du 3ème trimestre a manqué les estimations

*

IBM s'effondre à cause du ralentissement des logiciels d'informatique dématérialisée

*

Les entreprises d'informatique quantique progressent suite au rapport sur les négociations de participation du gouvernement américain

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les prix en début d'après-midi) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street a légèrement progressé jeudi, alors que les résultats décevants de Tesla et d'IBM , ainsi que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont maintenu l'appétit pour le risque sur une corde raide.

Tesla, qui a donné le coup d'envoi de la parade des "Sept Magnifiques", a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, entraînant ses actions dans une baisse de 5 %, alors que ses revenus ont été supérieurs aux prévisions, ce qui n'a pas été très rassurant.

Mais alors que Tesla glissait, les autres titans de la technologie ont pris le relais, les chasseurs de bonnes affaires s'emparant des valeurs à forte capitalisation boursière.

La cohorte des "Sept Magnifiques", qui représente près de 35 % du poids du S&P 500, a enregistré des gains modestes. Nvidia

NVDA.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O ont grimpé d'environ 1 %, tandis que Broadcom AVGO.O a progressé de 1,4 %

À 11h31, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 70,69 points, soit 0,15%, à 46 661,10, le S&P 500 .SPX gagnait 25,17 points, soit 0,38%, à 6 724,57 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 152,12 points, soit 0,67%, à 22 892,52.

Honeywell HON.O a augmenté de 7% après que le géant industriel a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 malgré la scission imminente de son unité de matériaux avancés. Ce gain a permis de maintenir le Dow Jones à flot. Mais IBM IBM.N a pesé sur l'indice, glissant de 2,5% en raison d'un ralentissement dans son segment clé des logiciels en nuage.

Au milieu d'un tourbillon de résultats, de prises de bénéfices et d'une escalade des tensions commerciales, les gains de Wall Street ont été plus mesurés et plus prudents.

Bien que la plupart des entreprises aient dépassé les estimations des analystes, les perspectives prudentes ont maintenu les actions dans une fourchette étroite, les investisseurs cherchant à justifier les valorisations élevées.

"Les données sur les bénéfices de ce trimestre ont probablement eu un peu plus de valeur que celles d'autres trimestres, simplement en raison de l'absence d'autres données sur l'état de l'économie américaine", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

Les entreprises d'informatique quantique ont été un point positif après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration du président américain Donald Trump était en pourparlers avec plusieurs d'entre elles pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral.

IonQ IONQ.N et D-Wave Quantum QBTS.N ont gagné respectivement 12 % et 18 %, tandis que Rigetti Computing

RGTI.O a progressé de 13 %.

Les valeurs énergétiques .SPNY ont progressé de 1,4% à la suite d'un bond des prix du brut dû à de nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Chevron CVX.N , Exxon Mobil

XOM.N et Halliburton HAL.N ont progressé de 1% à 2%.

L'assureur santé Molina Healthcare MOH.N a plongé de 21,4 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels. Son homologue Centene CNC.N a chuté de 6,9%.

LA SÉCHERESSE DES DONNÉES SE PROLONGE Avec la fermeture du gouvernement américain qui s'étend à son 23ème jour, les données économiques clés - y compris les demandes hebdomadaires d'allocations chômage de jeudi - restent gelées, laissant les investisseurs dans l'ignorance.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de base de vendredi, qui devrait rester stable à 3,1 %, est donc au centre de l'attention, car il s'agit du signal d'inflation le plus clair de la Réserve fédérale avant la réunion de politique générale de la semaine prochaine.

Les marchés ont prévu une baisse des taux de 25 points de base, les traders pariant sur un nouvel assouplissement de la part de la Fed en décembre.

Dans le même temps, un rapport de Reuters a indiqué que l'administration Trump envisageait d'imposer des restrictions importantes sur les exportations de produits de haute technologie vers la Chine en représailles aux dernières restrictions imposées par Pékin sur les livraisons de terres rares. Ce rapport a ravivé l'incertitude sur les marchés.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,48 contre 1 sur le NYSE et de 1,53 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 45 nouveaux records et 62 nouveaux records à la baisse.