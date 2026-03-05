Wall St en baisse, les investisseurs évaluant les risques de guerre au Moyen-Orient

* Indices: Dow en baisse de 0,83%, S&P 500 en baisse de 0,25%, Nasdaq stable

* Le conflit au Moyen-Orient soulève des inquiétudes quant à l'inflation, compliquant les décisions politiques de la Fed

* Broadcom bondit grâce à de fortes prévisions de revenus pour les puces d'IA

* Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement baissé jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, soulevant des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Pour limiter les pertes, Broadcom < AVGO.O > a fait de bonnes prévisions en annonçant que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui a fait grimper les actions du concepteur de puces de 2,9 %.

Bien que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement, les principaux indices de Wall Street se sont mieux comportés que leurs homologues européens et asiatiques cette semaine, aidés principalement par un rebond des valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute de février.

La reprise des valeurs technologiques au cours de la séance précédente a permis au Nasdaq de récupérer toutes ses pertes hebdomadaires, ce qui lui permettra de clôturer la semaine en territoire positif si ces gains se maintiennent jusqu'à vendredi.

Néanmoins, une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'alimenter davantage les pressions inflationnistes par le biais des coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant pour les marchés et les investisseurs étaient à l'affût d'informations indiquant que le conflit pourrait toucher à sa fin.

Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, bien que les investisseurs anticipent les pressions sur les prix pour retarder une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG.

"Au cours des deux dernières années, la réduction de l'inflation a été l'objectif principal de la Fed, et elle a finalement progressé. Mais si l'énergie reste chère, l'inflation pourrait recommencer à grimper, ce qui obligerait la Fed à revoir ses plans", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

À 09:51 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 390,80 points, soit 0,83%, à 48 338,36, le S&P 500 .SPX a perdu 16,75 points, soit 0,25%, à 6 852,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 0,71 points à 22 806,77.

Le secteur de la santé .SPXHC a mené les pertes sur le S&P 500 avec une chute de 1,6%.

L'indice de l' énergie .SPNY a gagné 0,7%, ConocoPhillips

COP.N et Valero Energy VLO.N ayant progressé d'environ 2%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX était en hausse de 0,9 point à22,08, reflétant laprudence générale des investisseurs, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux, était en baisse de 1%.

Les valeurs du secteur du voyage, qui sont les plus sensibles aux prix de l'énergie, étaient en baisse. Delta Air lines DAL.N a perdu 3,3%, tandis que Royal Caribbean Cruises

RCL.N a baissé de 0,6%.

En revanche, les titres de réservation tels que Booking Holdings BKNG.O et Expedia EXPE.O ont grimpé de 11 % et 8 % pour atteindre le sommet de l'indice S&P 500. Un rapport de The Information a indiqué qu'OpenAI réduisait ses plans d'achat sur plateforme pour ChatGPT, ce qui pourrait marquer la fin des inquiétudes concernant les perturbations pour les entreprises de marché Internet.

Un conflit prolongé pourrait également perturber l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de semi-conducteurs et entraver le déploiement de centres de données par les leaders de l'IA au Moyen-Orient. Les valeurs des puces ont été mixtes, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 0,3 %, tandis que Marvell Technology MRVL.O a augmenté de 1,3 %.

Parmi les autres valeurs, Trade Desk TTD.O a bondi de 22,5 % après un rapport selon lequel OpenAI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise de technologie publicitaire pour vendre des annonces.

Pendant ce temps, les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé la semaine dernière. De nouvelles remarques de la part de la vice-présidente de la Fed américaine, Michelle Bowman, sont attendues plus tard dans la journée, avant le rapport crucial sur les emplois non agricoles de vendredi.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,48 contre 1 sur le NYSE, et de 1,63 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux records sur 52 semaines et 2 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux records à la hausse et 33 nouveaux records à la baisse.