 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall St en baisse, les investisseurs évaluant les risques de guerre au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,83%, S&P 500 en baisse de 0,25%, Nasdaq stable

* Le conflit au Moyen-Orient soulève des inquiétudes quant à l'inflation, compliquant les décisions politiques de la Fed

* Broadcom bondit grâce à de fortes prévisions de revenus pour les puces d'IA

* Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement baissé jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, soulevant des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Pour limiter les pertes, Broadcom < AVGO.O > a fait de bonnes prévisions en annonçant que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui a fait grimper les actions du concepteur de puces de 2,9 %.

Bien que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement, les principaux indices de Wall Street se sont mieux comportés que leurs homologues européens et asiatiques cette semaine, aidés principalement par un rebond des valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute de février.

La reprise des valeurs technologiques au cours de la séance précédente a permis au Nasdaq de récupérer toutes ses pertes hebdomadaires, ce qui lui permettra de clôturer la semaine en territoire positif si ces gains se maintiennent jusqu'à vendredi.

Néanmoins, une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'alimenter davantage les pressions inflationnistes par le biais des coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant pour les marchés et les investisseurs étaient à l'affût d'informations indiquant que le conflit pourrait toucher à sa fin.

Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, bien que les investisseurs anticipent les pressions sur les prix pour retarder une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG.

"Au cours des deux dernières années, la réduction de l'inflation a été l'objectif principal de la Fed, et elle a finalement progressé. Mais si l'énergie reste chère, l'inflation pourrait recommencer à grimper, ce qui obligerait la Fed à revoir ses plans", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

À 09:51 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 390,80 points, soit 0,83%, à 48 338,36, le S&P 500 .SPX a perdu 16,75 points, soit 0,25%, à 6 852,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 0,71 points à 22 806,77.

Le secteur de la santé .SPXHC a mené les pertes sur le S&P 500 avec une chute de 1,6%.

L'indice de l' énergie .SPNY a gagné 0,7%, ConocoPhillips

COP.N et Valero Energy VLO.N ayant progressé d'environ 2%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX était en hausse de 0,9 point à22,08, reflétant laprudence générale des investisseurs, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux, était en baisse de 1%.

Les valeurs du secteur du voyage, qui sont les plus sensibles aux prix de l'énergie, étaient en baisse. Delta Air lines DAL.N a perdu 3,3%, tandis que Royal Caribbean Cruises

RCL.N a baissé de 0,6%.

En revanche, les titres de réservation tels que Booking Holdings BKNG.O et Expedia EXPE.O ont grimpé de 11 % et 8 % pour atteindre le sommet de l'indice S&P 500. Un rapport de The Information a indiqué qu'OpenAI réduisait ses plans d'achat sur plateforme pour ChatGPT, ce qui pourrait marquer la fin des inquiétudes concernant les perturbations pour les entreprises de marché Internet.

Un conflit prolongé pourrait également perturber l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de semi-conducteurs et entraver le déploiement de centres de données par les leaders de l'IA au Moyen-Orient. Les valeurs des puces ont été mixtes, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 0,3 %, tandis que Marvell Technology MRVL.O a augmenté de 1,3 %.

Parmi les autres valeurs, Trade Desk TTD.O a bondi de 22,5 % après un rapport selon lequel OpenAI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise de technologie publicitaire pour vendre des annonces.

Pendant ce temps, les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé la semaine dernière. De nouvelles remarques de la part de la vice-présidente de la Fed américaine, Michelle Bowman, sont attendues plus tard dans la journée, avant le rapport crucial sur les emplois non agricoles de vendredi.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,48 contre 1 sur le NYSE, et de 1,63 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux records sur 52 semaines et 2 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux records à la hausse et 33 nouveaux records à la baisse.

Valeurs associées

BOOKING HLDG
4 536,8100 USD NASDAQ +6,66%
BROADCOM
333,1100 USD NASDAQ +4,91%
CONOCOPHILLIPS
116,635 USD NYSE +0,85%
DELTA AIR LINES
59,990 USD NYSE -5,97%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 978,58 Pts Index Ex -1,56%
EXPEDIA GROUP
240,2500 USD NASDAQ +8,35%
MARVELL TECH
78,2500 USD NASDAQ +0,20%
NASDAQ Composite
22 687,96 Pts Index Ex -0,52%
NVIDIA
183,4303 USD NASDAQ +0,21%
RYL CARIBBEAN CR
281,080 USD NYSE -2,15%
S&P 500
6 813,52 Pts CBOE -0,81%
S&P 500 INDEX
6 813,52 Pts CBOE -0,81%
THE TRADE DESK RG-A
29,6100 USD NASDAQ +17,64%
VALERO ENERGY
228,770 USD NYSE +1,41%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
    Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 17:30 

    Les habitants d'une grande partie du territoire de Cuba, dont La Havane, s'apprêtent à passer une nuit sans courant après une nouvelle panne sur le réseau national, au moment où ils subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé par les ... Lire la suite

  • Des habitants dans une rue de La Havane plongée dans le noir lors d'une panne du réseau électrique à Cuba, le 4 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )
    Cuba: le réseau électrique reconnecté, le courant revient lentement
    information fournie par AFP 05.03.2026 17:21 

    Le réseau électrique cubain a été reconnecté jeudi à l'aube après une nouvelle panne qui a touché les deux tiers du territoire de l'île, notamment en raison d'un manque de carburant, ont annoncé les autorités. La production énergétique de l'île est notamment affectée ... Lire la suite

  • Guerre au Moyen-Orient: des touristes toujours bloqués à Doha
    Guerre au Moyen-Orient: des touristes toujours bloqués à Doha
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 17:12 

    Les frappes s'enchaînaient sans relâche jeudi sur les capitales du Moyen-Orient dont Doha, au Qatar avec des déflagrations qui ont résonné dans la ville. Des touristes restent bloqués dans les hôtels en attente de pouvoir rentrer chez eux.

  • Des agents de sécurité surveillent une entrée de la base aérienne britannique d'Akrotiri, à Chypre, après deux attaques de drones signalées le 2 mars 2026 ( AFP / - )
    Le ministre britannique de la Défense à Chypre après des attaques de drones
    information fournie par AFP 05.03.2026 17:07 

    Le ministre britannique de la Défense John Healey est à Chypre jeudi pour évoquer le "renforcement" des défenses aériennes et apaiser le mécontentement du gouvernement de l'île, quelques jours après qu'un drone a frappé une base britannique locale, en plein conflit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank