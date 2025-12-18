 Aller au contenu principal
Wall St clôture en hausse, alimentée par un rallye technologique et des données sur l'inflation en demi-teinte
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Micron bondit grâce à une forte demande en matière d'IA

*

Trump Media s'envole grâce à sa fusion avec TAE Technologies pour un montant de 6 milliards de dollars

*

Les prix annuels à la consommation augmentent moins que prévu en novembre

(Mises à jour à la clôture) par Abigail Summerville et Johann M Cherian

Les principaux indices deWall Street ont clôturé en hausse jeudi, un rapport sur l'inflation ayant alimenté les attentes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont signalé une forte demande en matière d'intelligence artificielle.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation a montré que les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre. Le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi n'a pas publié les variations de l'IPC d'un mois sur l'autre, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours ayant empêché la collecte des données du mois d'octobre.

"Le rapport constructif sur l'IPC... commence à relâcher la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils se sentent plus à l'aise pour réduire les taux l'année prochaine", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux au sein du groupe de gestion d'actifs de la U.S. Bank. "Nous voudrons voir un suivi le mois prochain pour nous assurer que le shutdown n'a pas fait trop de bruit."

Les trois principaux indices ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en trois semaines. L'indice Russell 2000

.RUT , qui suit les petites capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, a également progressé.

Un rapport sur les demandes de chômage a montré que les nouvelles demandes ont diminué la semaine dernière, inversant la hausse de la semaine précédente et suggérant que les conditions du marché du travail sont restées stables en décembre. Plus tôt cette semaine, un rapport officiel sur l'emploi a montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi en novembre et que le taux de chômage a augmenté à 4,6 %.

Selon l'outil FedWatch de CME, 58 % des traders estiment que la Fed adoptera une politique dovish en mars.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 52,48 points, soit 0,78%, pour terminer à 6 773,91 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 311,60 points, soit 1,37%, pour atteindre 23 004,92. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 69,36 points, soit 0,14%, à 47 955,33.

Les valeurs de consommationdiscrétionnaire .SPLRCD ont progressé , Lululemon LULU.O ayant bondi suite à un rapport indiquant que l'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements d'athlétisme. Starbucks SBUX.O a également progressé.

Parmi les valeurs technologiques, Micron Technology MU.O a bondi après que la société a prévu un bénéfice trimestriel presque deux fois supérieur à ce que les analystes attendaient, grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle.

D'autres sociétés de mémoire, dont SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , ont également progressé, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé.

Les dépenses massives des entreprises, financées par la dette, pour développer la technologie de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la façon dont elles prévoient de la monétiser ont entravé la prise de risque ce trimestre.

Oracle ORCL.N a augmenté, se remettant d'une chute mercredi lorsque les plans de financement pour un centre de données Stargate ont déclenché une chute générale des actions.

Trump Media & Technology DJT.O a bondi après que la société et la société d'énergie de fusion TAE Technologies ont déclaré qu'elles avaient accepté de combiner dans une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars.

Valeurs associées

DJ TRANSPORT
17 516,78 Pts Index Ex +0,84%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 951,85 Pts Index Ex +0,14%
IMPAX AST MGMT G
149,000 GBX LSE +1,64%
LULULEMON ATHL
215,1100 USD NASDAQ +3,48%
MICRON TECHNOLOGY
248,5500 USD NASDAQ +10,21%
NASDAQ Composite
23 006,36 Pts Index Ex +1,38%
ORACLE
179,920 USD NYSE +0,82%
S&P 500 INDEX
6 774,76 Pts CBOE +0,79%
SANDISK
219,4600 USD NASDAQ +6,11%
STARBUCKS
89,4200 USD NASDAQ +4,94%
TRUMP MEDIA RG-A
14,8850 USD NASDAQ +42,17%
WESTERN DIGITAL
175,0100 USD NASDAQ +5,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

