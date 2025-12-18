France: Le devis d'EDF pour six nouveaux réacteurs nucléaires s'alourdit de €5 mds

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris

EDF a révisé à la hausse le coût prévisionnel des six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 que le groupe prévoit de construire en France, désormais estimés à un maximum de 72,8 milliards d'euros.

Cette nouvelle estimation, publiée jeudi, est à comparer avec un devis calculé par l'électricien public à 51,7 milliards d'euros en 2022, puis 67,4 milliards en 2023, le tout en euros de 2020.

EDF a l'ambition de construire les réacteurs en série, ce qui permettrait de diminuer ses coûts d'environ 30% d'ici à l'achèvement du dernier réacteur, a déclaré à la presse Xavier Gruz, directeur exécutif chargé des programmes nucléaires.

Selon un accord conclu avec l'Etat, EDF doit bénéficier d'un prêt public bonifié couvrant jusqu'à 60% des coûts de construction, dont un mécanisme dit de "contrats pour différence" sur l'électricité produite doit permettre d'assurer le remboursement.

Emmanuel Macron avait annoncé la construction de six EPR2 début 2022 mais sans préciser initialement le financement de ce chantier. EDF, dont l'Etat est redevenu l'unique actionnaire en 2023, avait plusieurs fois reporté la révision de son devis en faisant valoir qu'il travaillait à son "optimisation".

Le groupe, fortement endetté, projette de prendre d'ici fin 2026 une décision finale d'investissement dans la construction de six EPR2 en France, qui prévoit trois paires de réacteurs sur trois sites existants, à Penly (Seine-Maritime), Gravelines (Nord) et Bugey (Ain).

Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, avait déclaré début 2025 que la facture totale du projet pourrait dépasser 100 milliards d'euros en incluant les coûts de financement.

(Reportage Dominique Patton, rédigé par Etienne Breban et Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)