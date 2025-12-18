 Aller au contenu principal
Wall Street positivement surprise par l'inflation américaine
information fournie par AFP 18/12/2025 à 22:48

Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, saluant le ralentissement inattendu de l'inflation en novembre aux Etats-Unis et les bons résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Micron.

Le Dow Jones a pris 0,14%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,38% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,79%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a reflué le mois dernier à 2,7% sur un an alors qu'il était de 3% en septembre (les chiffres d'octobre ne seront jamais connus en raison de la paralyse budgétaire, "shutdown", qui a touché les Etats-Unis à l'automne), selon un rapport dévoilé jeudi.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie) a aussi ralenti, à 2,6% (contre 3% en septembre).

"Les données publiées aujourd'hui offrent à la banque centrale (américaine, ndlr) une marge de manœuvre plus large pour une nouvelle série de baisses de taux", estime Jose Torres, d'Interactive Brokers.

La Réserve fédérale (Fed) dispose d'un double mandat visant d'un côté à maintenir l'inflation à long terme autour de 2% et de l'autre à faire en sorte que Etats-Unis soient au plus proche du plein emploi.

Ces derniers mois, l'institution s'est concentrée sur l'atonie du marché du travail, et a choisi de procéder à trois baisses de taux consécutives.

"L'un des plus grands risques encourus est de voir l'inflation augmenter alors que (la banque centrale) essaye de lutter contre le chômage", relève auprès de l'AFP Jack Ablin, de Cresset Capital Management.

Les chiffres de jeudi sont donc venus quelque peu rassurer les investisseurs.

Et "parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont également été inférieures aux prévisions, ce qui contribue à apaiser les inquiétudes liées au ralentissement du marché du travail", ajoute Jose Torres.

Des analystes ont toutefois estimé que les données du CPI pouvaient être en partie faussées, le "shutdown" ayant suspendu pendant plusieurs semaines la collecte des informations par les services statistiques officiels.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans s'est détendu à 4,12% vers 21H30 GMT, contre 4,15% mercredi en clôture.

Côté entreprises, le fabricant de semi-conducteurs Micron (+10,12% à 248,55 dollars) s'est envolé, au lendemain de la publication de résultats trimestriels et prévisions financières sensiblement supérieurs aux attentes.

Pour le premier trimestre de son exercice décalé, Micron a notamment engrangé un bénéfice net de 5,4 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 4,5 milliards, pour un chiffre d'affaires record de 13,64 milliards de dollars.

Et le fabricant s'attend à de meilleures performances encore lors du prochain trimestre, avec un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards de dollars.

Ces performances financières ont été jugées rassurantes par les investisseurs, qui avaient été déçus par d'autres résultats de géants technologiques comme Palantir, Oracle ou Nvidia.

Trump Media - maison mère du réseau Truth Social fondé par Donald Trump - a été propulsée (+41,93% à 14,86 dollars) après avoir annoncé une alliance avec la société américaine TAE, qui développe une technologie de fusion nucléaire, dans un contexte d'explosion des besoins en énergie.

La start-up spatiale Rocket Lab (+11,05% à 59,92 dollars) a profité du lancement réussi, et en avance selon elle, de plusieurs satellites pour le compte du ministère américain de la Défense.

Les entreprises spécialisées dans le cannabis, à l'instar de Canopy Growth (-11,98%) ou Aurora Cannabis (-3,41%), ont terminé dans le rouge, malgré la décision de la Maison Blanche de changer le classement de la marijuana parmi les substances addictives, afin de prendre en compte l'usage thérapeutique.

Ce changement n'ouvre pas dans l'immédiat la voie à une dépénalisation au niveau fédéral et les marchés avaient déjà anticipé l'annonce.

Nasdaq

Valeurs associées

CANOPY GROWTH
10,160 CAD TSX +1 372,46%
MICRON TECHNOLOGY
248,5500 USD NASDAQ +10,21%
S&P GLOBAL
506,630 USD NYSE -0,79%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

