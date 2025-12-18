New York: le nouvel archevêque, favorable aux migrants, célèbre sa première messe

Le cardinal Timothy Dolan (droite) et son successeur à la tête de l'archidiocèse de New York, Mgr Ronald Hicks, lors d'une messe en la cathédrale Saint-Patrick à New York le 18 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le nouvel archevêque de New York, Ronald Hicks, a célébré sa première messe dans la ville jeudi, après que le pape Léon XIV a nommé ce jeune évêque sensible aux questions migratoires pour remplacer l'influent cardinal conservateur Timothy Dolan.

Le Vatican avait annoncé quelques heures plus tôt le choix de Mgr Hicks, un Américain de 58 ans peu connu du grand public, pour succéder à Mgr Dolan, qui a passé plus de 15 années à la tête de l'archidiocèse.

Il s'agit de la nomination d'évêque la plus importante depuis l'élection de Léon XIV à la tête de l'Eglise catholique en mai, laissant entrevoir la volonté d'une plus grande fermeté face à l'administration américaine, notamment en matière de défense des droits humains.

Le nouvel archevêque, qui prendra officiellement son ministère le 6 février, a célébré cette messe en la cathédrale Saint-Patrick en anglais et en espagnol, envoyant un message fort dans une ville où 1,8 million de personnes ont l'espagnol pour langue maternelle.

Il a notamment affirmé avoir "toujours aimé l'énergie de New York".

Mgr Dolan a accompagné son entrée en la cathédrale une main sur son épaule, assurant aux fidèles que son successeur était "un bon".

"Il sera un très bon dirigeant de notre archidiocèse", a abondé une bénévole, Margie Javier, 82 ans, questionnée par l'AFP. "Et comme il est jeune, il restera longtemps."

- "Dignité humaine" -

Cette nomination peut être interprétée comme une volonté d'éloigner ce diocèse de premier plan -- qui rassemble plus de 2,5 millions de catholiques -- d'une image partisane, alors que Mgr Dolan est considéré comme proche de Donald Trump, qui en avait fait son favori au conclave.

En novembre, Mgr Hicks a fait part de sa "solidarité avec tous nos frères et sœurs" à l'occasion de la publication d'une lettre des évêques américains critiquant la politique antimigrants de la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir du président en janvier.

S'exprimant face aux médias jeudi, le nouvel archevêque s'est dit "fier" de cette prise de position et a souhaité que les Etats-Unis soient "un pays qui défend la dignité humaine, le respect, le bien-être mutuel".

Dans la lignée de son prédécesseur argentin François, Léon XIV a appelé à un accueil des réfugiés et au respect des droits humains, allant jusqu'à dénoncer le traitement "extrêmement irrespectueux" des migrants par Washington.

Le pape et Mgr Hicks partagent d'autres points communs : ils ont grandi "à 14 pâtés de maisons" l'un de l'autre, dans la banlieue de Chicago, a confié le nouveau visage de l'archidiocèse de New York, même s'ils ne se sont rencontrés qu'en 2024.

Ce dernier a aussi servi pendant cinq ans au Salvador, en Amérique centrale. Robert Francis Prevost (le vrai nom de Léon XIV), lui, a passé vingt ans au service du Pérou.

- "Je lui fais confiance" -

Ancien président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr Dolan, qui était archevêque de New York depuis 2009, a présenté sa démission à l'âge de 75 ans, conformément au droit canonique.

Figure emblématique et médiatique de l'Eglise américaine, ce fervent opposant à l'avortement, très présent sur les réseaux sociaux, a tenté d'endiguer la diminution du nombre des fidèles et de faire reculer la sécularisation.

Il a raconté aux médias avoir fait la connaissance de son successeur il y a une semaine seulement. "Je l'aime déjà, je l'apprécie et je lui fais confiance", a-t-il assuré.

En septembre, le cardinal avait suscité la polémique en comparant le militant politique conservateur Charlie Kirk, assassiné, à un "héros" et un "Saint-Paul des temps modernes", dans un entretien avec la chaine de télévision Fox News.

Son remplacement intervient quelques jours après la création d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à indemniser les victimes de violences sexuelles ayant porté plainte contre l'Eglise dans l'Etat de New York (environ 1.300 personnes, selon les médias américains).