Trump annonce classer la marijuana comme drogue moins dangereuse

Un plant de cannabis à Newberry Springs, en Californie, le 29 mars 2024 ( AFP / Robyn Beck )

Donald Trump a annoncé jeudi reclasser la marijuana comme substance addictive moins dangereuse, une décision censée encourager la recherche médicale sans ouvrir dans l'immédiat sur une dépénalisation au niveau fédéral.

Le président américain a assuré que "les gens (le) suppliaient" de prendre cette décision, évoquant en particulier des personnes souffrant de douleurs chroniques.

Ce "n'est en rien une dépénalisation" de la marijuana pour des usages autres que médicaux, a-t-il précisé avant de signer le décret.

"J'ai toujours dit à mes enfants, ne prenez pas de drogues, ne buvez pas, ne fumez pas", a ajouté Donald Trump.

Il s'agit d'une décision "de bon sens", a dit une haute responsable du gouvernement dans un échange avec la presse.

Elle a rappelé que la marijuana et les produits à base de CBD (une molécule extraite du cannabis réputée pour ses vertus relaxantes) étaient déjà utilisés aux Etats-Unis par de nombreux patients souffrant de douleurs chroniques.

La majorité des Etats américains autorisent en effet la consommation à des fins médicales du cannabis et plus de 20 d'entre eux ont également légalisé son usage récréatif.

- Contraintes allégées -

Cette annonce devrait notamment permettre de faire davantage de recherches sur les risques d'addiction liés à ces substances, a précisé la responsable.

Par ailleurs, "des millions" de bénéficiaires de l'assurance-santé publique des plus de 65 ans (ou Medicare) pourront se voir prescrire gratuitement à partir du printemps prochain des produits à base de CBD, a annoncé Mehmet Oz, qui pilote ce régime d'assurance-santé.

Bien que près des trois-quarts des Américains vivent dans un Etat où cette drogue est légale, cette nouvelle classification maintiendra "la criminalisation au niveau fédéral", a relevé dans un communiqué Cat Packer, une responsable de l'organisation CRCC, une coalition de responsables locaux impliqués sur ces questions.

Cette annonce "est loin de répondre aux réformes" nécessaires, a-t-elle regretté, assurant que "le peuple américain soutient massivement la légalisation et la fin de la criminalisation fédérale du cannabis".

Cette mesure pourrait toutefois avoir d'importantes répercussions économiques en allégeant les contraintes des entreprises cultivant ou commercialisant du cannabis.

Dans le détail, la marijuana doit passer de la catégorie 1, la plus élevée de la nomenclature, à la catégorie 3.

La catégorie 1 comprend notamment l'héroïne, le LSD ou l'ecstasy, tandis que la catégorie 3 regroupe des substances présentant un risque de dépendance modéré à faible comme certains médicaments à la codéine.

Le cannabis, qui est un dérivé du chanvre, avait été classé en catégorie 1 en 1970, sous l'influence du président républicain Richard Nixon qui avait déclaré une "guerre totale contre les drogues illicites".

Cette proposition de reclassement sera néanmoins soumise à la décision de l'Agence antidrogue américaine (DEA).

L'ancien président démocrate Joe Biden avait poussé pour une telle mesure mais ce changement avait échoué à se concrétiser.