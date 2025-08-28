Walgreens nomme Mike Motz au poste de directeur général et se privatise sous l'égide de Sycamore Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walgreens a nommé jeudi Mike Motz, un vétéran de la vente au détail, au poste de directeur général après que la chaîne de pharmacies américaine a été rachetée par Sycamore Partners, marquant ainsi un nouveau chapitre pour l'entreprise qui a eu du mal à suivre le rythme de ses rivaux.

Le remaniement de la direction fait suite à l'achèvement de l'acquisition par Sycamore de Walgreens Boots Alliance pour un montant d'environ 10 milliards de dollars.

Mike Motz, qui était auparavant directeur général des activités de vente au détail de Staples aux États-Unis, succède à Tim Wentworth et dirigera l'opérateur de pharmacies qui se recentre sur ses activités principales de vente au détail et de pharmacie, a déclaré Walgreens.