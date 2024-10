Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walgreens Boots: chute de 41% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24 un BPA ajusté en chute de 40,8% à changes constants, à 0,39 dollar, pour des revenus en croissance de 6% à 37,5 milliards, soutenue par tous ses segments.



'Nos résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice reflètent notre exécution disciplinée de la gestion des coûts, des initiatives de fonds de roulement et de la réduction des dépenses d'investissement', commente son CEO Tim Wentworth.



La chaine de drugstores a vu son BPA ajusté diminuer de 27,9% à 2,88 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, soit le milieu de sa fourchette-cible d'il y a trois mois (2,80 à 2,95 dollars), et l'anticipe entre 1,40 et 1,80 dollar en 2024-25.



Elle annonce par ailleurs un programme d'optimisation de l'empreinte visant environ 1200 fermetures sur les trois prochaines années, dont environ 500 en 2024-25, 'ce qui aura un effet relutif immédiat sur le BPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles'.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS 9,00 USD NASDAQ 0,00%