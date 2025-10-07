Waga Energy démarre une unité de production de biométhane dans l'Iowa (USA)

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a mis en service une unité de production de biométhane sur le site de la ville de Davenport, dans l’état de l'Iowa (Nord-Est des États-Unis). Le site, propriété de Linwood Mining and Minerals, est exploité par la Commission des déchets du comté de Scott. Cette installation innovante utilise la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, pour valoriser le biogaz émis par les déchets sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Il est ensuite injecté directement dans le réseau de distribution de MidAmerican Energy.



L'installation peut fournir plus de 60 GWh de biométhane par an, ce qui équivaut à l’énergie contenue dans 6 millions de litres de gazole. Sa mise en service évitera l’émission d’environ 16 800 tonnes d’équivalent CO₂ par an .



Waga Energy détient et exploite l’unité pour une durée initiale de 20 ans, partageant les revenus avec la Commission des déchets du comté de Scott, et avec Linwood Mining and Minerals. Waga Energy aidera également la Commission à optimiser la capture du méthane afin de maximiser la production d'énergie renouvelable.



Le site d’enfouissement de déchets de Davenport traite environ 185 000 tonnes de déchets par an provenant du comté de Scott et de 17 municipalités voisines.