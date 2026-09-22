Wacker Chemie porté par un changement de recommandation

(Zonebourse.com) - Wacker Chemie se distingue à Francfort ( 3,01%, à 89,98 euros) dans le sillage d'un relèvement de recommandation de mwb research. La société allemande d'analyse financière a notamment réagi à la journée investisseurs du groupe de la fin de semaine dernière.
Pour les analystes, cet événement a marqué un virage clair d'une croissance tirée par les capacités vers une allocation de capital plus stricte, des rendements plus élevés et une meilleure utilisation des actifs existants.
mwb research estime que le fabricant de produits chimiques a tourné la page du cadre de croissance tous azimuts des dernières années. La direction table désormais sur une croissance supérieure au PIB, une marge d'Ebitda structurelle de 15% à plus ou moins deux points et un ROCE (rentabilité des capitaux employés) durablement supérieur à 10%, soutenus par une intensité capitalistique nettement inférieure.
Pour les analystes, la journée investisseurs marque un cadre stratégique plus discipliné, mais ils pensent que la création de valeur dépendra de l'exécution et d'un contexte de marché plus porteur. Le nouveau cadre donne à Wacker Chemie davantage de leviers pour améliorer les rendements de ses actifs existants, plutôt que de dépendre d'un nouveau cycle majeur d'investissements.
La recommandation passe de conserver à acheter, et la cible de cours a été relevée de 95 à 105 euros.
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