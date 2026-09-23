L'Azerbaïdjan gracie un prisonnier français

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a accordé mercredi sa grâce au Français Martin Ryan, emprisonné pour espionnage en Azerbaïdjan, au lendemain de la levée des sanctions européennes contre l'homme d'affaires Alicher Ousmanov.
Martin Ryan purgeait une peine de 10 ans de prison à Bakou à la suite de sa condamnation en mars.
La France a obtenu mardi que l'Union européenne retire Alicher Ousmanov de la liste des près de 3.000 entreprises et individus liés à la Russie sanctionnés en raison de la guerre en Ukraine.
Trois diplomates ont dit à Reuters que Paris avait justifié en privé sa demande de levée des sanctions contre Alicher Ousmanov par le fait que l'Azerbaïdjan liait le sort de deux Français prisonniers sur son sol à celui de l'homme d'affaires. Bakou a démenti toute pression en ce sens.
(Nailia Bagirova, rédigé par Lucy Papachristou, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)
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