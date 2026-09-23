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L'Azerbaïdjan gracie un prisonnier français
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 10:34
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Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev

Le ‌président azerbaïdjanais Ilham Aliev a ​accordé mercredi sa grâce au Français Martin Ryan, emprisonné pour espionnage en Azerbaïdjan, ​au lendemain de la levée des sanctions européennes ​contre l'homme d'affaires ⁠Alicher Ousmanov.

Martin Ryan purgeait une peine ‌de 10 ans de prison à Bakou à la suite ​de sa ‌condamnation en mars.

La France a ⁠obtenu mardi que l'Union européenne retire Alicher Ousmanov de la liste des ⁠près de ‌3.000 entreprises et individus liés ⁠à la Russie sanctionnés en ‌raison de la guerre en ⁠Ukraine.

Trois diplomates ont dit à Reuters ⁠que Paris ‌avait justifié en privé sa demande ​de levée ‌des sanctions contre Alicher Ousmanov par le fait que l'Azerbaïdjan ​liait le sort de deux Français prisonniers sur son ⁠sol à celui de l'homme d'affaires. Bakou a démenti toute pression en ce sens.

(Nailia Bagirova, rédigé par Lucy Papachristou, version française Bertrand Boucey, édité par ​Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
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