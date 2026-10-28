Waaree mise sur l'essor du solaire aux États-Unis et développe son approvisionnement local

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Sethuraman N R

Waaree Energies WAAN.NS , premier fabricant indien de modules solaires, développe ses activités de production et localise ses approvisionnements aux États-Unis, misant sur la hausse de la demande en électricité des centres de données, a déclaré Abhishek Pareek, directeur financier de l'entreprise.

* Waaree va « doubler la mise » sur sa présence industrielle aux États-Unis, car les nouvelles règles d'importation et les autres droits imposés par ce pays rendent coûteux l'approvisionnement du marché depuis l'Inde, a déclaré M. Pareek lors d'une interview.

* La capacité de production de modules de Waaree aux États-Unis devrait passer de 1,6 GW actuellement à 4,8 GW d'ici la fin de l'exercice fiscal.

* L'entreprise s'attend à ce que son chiffre d'affaires à l'international provienne de plus en plus de ses activités locales aux États-Unis plutôt que des exportations depuis l'Inde.

* Historiquement, Waaree fournissait environ 2 à 2,5 GW par an à ses clients à l'étranger, mais M. Pareek a indiqué que ces volumes pourraient « facilement doubler » grâce aux nouvelles capacités américaines.

* L'entreprise dispose déjà d'un carnet de commandes de plus de 10 GW en provenance des États-Unis, ce qui lui assure une visibilité pour les deux à trois prochaines années, a déclaré M. Pareek.

* Les cellules utilisées aux États-Unis étaient auparavant importées, mais l'entreprise s'efforce désormais de s'approvisionner localement.

* D'ici la fin de l'année civile 2027, Waaree prévoit de disposer de « nombreuses sources » d'approvisionnement au sein même des États-Unis, a déclaré M. Pareek.

* La demande aux États-Unis reste solide, en partie grâce à l'expansion rapide des centres de données et à leurs besoins croissants en électricité, a-t-il ajouté.