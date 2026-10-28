Cambodge : 200 résidents d'une croisière au long cours abandonnés en escale

AVue aérienne du navire de croisière Odyssey, de Villa Vie Residences, à quai dans le port de Sihanoukville, le 28 octobre 2026 au Cambodge ( AFP / Suy Se )

Environ 200 passagers qui avaient payé pour vivre à bord d'un bateau de croisière ont été débarqués puis abandonnés lors d'une escale dans le port de Sihanoukville, au Cambodge, a déclaré mercredi un responsable politique local.

L’Odyssey, un paquebot de près de 200 mètres, avait quitté l'Irlande du Nord en octobre 2024 pour un voyage sans escale au cours duquel les résidents pouvaient acheter ou louer des cabines pour des vacances ou pour la vie, certains passagers ayant même vendu tous leurs biens pour pouvoir se le permettre.

Mais lors d'une escale prévue dans le port cambodgien de Sihanoukville, les passagers n'ont eu que sept heures pour faire leurs valises et partir, selon Long Dimanche, vice-gouverneur de la province de Preah Sihanouk (sud).

Dans un communiqué, il a indiqué que 203 passagers et 156 membres d'équipage, étaient arrivés à bord du navire battant pavillon des Bahamas le 23 octobre en provenance de Thaïlande, et devaient se rendre au Vietnam.

Certains passagers ont pris des vols pour quitter les lieux tandis que d'autres sont restés dans la ville, a-t-il précisé, ajoutant que le navire lui-même devait faire le plein et repartir le 31 octobre.

Randy Cassingham, un passager de l'Odyssey qui tient un blog consacré aux croisières, a écrit que l'ordre de débarquement faisait suite à une "cascade de problèmes".

Dans un article intitulé "Abandonnez le navire !", il a indiqué que le lancement à Belfast avait été retardé de quatre mois, et que le navire n'avait jamais atteint sa capacité maximale de 650 résidents, le nombre maximal s'élevant à environ 350.

Le navire de croisière Odyssey, de Villa Vie Residences, à quai dans le port de Sihanoukville, le 28 octobre 2026 au Cambodge ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

L'opérateur américain du paquebot, Villa Vie Residences, a annoncé mardi avoir "suspendu ses activités au Cambodge" alors qu'il s'efforce de faire face à des "hausses exceptionnelles" des coûts de carburant suite à la guerre en Iran.

Villa Vie a indiqué que les dépenses mensuelles de carburant par cabine étaient passées d'une moyenne de 1.800 dollars à un montant estimé entre 6.000 et 8.000 dollars dans certaines régions d'Asie.

"L'entreprise ne peut pas simplement répercuter des hausses d'une telle ampleur sur les résidents, et le déficit qui en résulte a soumis son modèle d'exploitation actuel à une pression financière insoutenable", a-t-elle déclaré.

Le groupe a assuré travailler "avec les résidents pour coordonner le débarquement et trouver des solutions de logement temporaires".