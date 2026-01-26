W. Le bénéfice d'exploitation trimestriel de W.R. Berkley augmente grâce à des revenus de souscription et d'investissement élevés

L'assureur commercial W. R. Berkley

WRB.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, grâce à des performances de souscription stables et à des gains provenant de son portefeuille d'investissements.

Les dépenses d'assurance sont restées stables même si les entreprises ont réduit leurs dépenses dans d'autres domaines, les acheteurs privilégiant la protection contre les risques dans un contexte d'incertitude tarifaire croissante, de tensions géopolitiques et de catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses.

Selon un rapport de McKinsey & Company , les compagnies d'assurance ont contribué à maintenir cette résistance en s'adaptant rapidement aux changements de cycle du marché et en gérant les pressions inflationnistes, ce qui a permis de stabiliser les performances de souscription.

Les primes nettes émises par l'assureur basé à Greenwich, dans le Connecticut, ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 3 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le géant de l'assurance dommages Travelers TRV.N a également publié de bons résultats la semaine dernière, avec une meilleure performance de souscription et des rendements d'investissement plus élevés.

Les actions de W. R. Berkley étaient en hausse de 1,6 % après la clôture des marchés. L'action a gagné un peu plus de 22 % en 2025, surperformant les marchés plus larges.

Un trimestre solide pour les marchés, stimulé par l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'économie dans le contexte des réductions de taux de la Réserve fédérale, a amélioré les portefeuilles d'investissement des principaux assureurs.

Le revenu net d'investissement de l'assureur des entreprises s'est élevé à 338,2 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 317,4 millions de dollars l'année dernière.

W. R. Berkley a déclaré un bénéfice d'exploitation de 449,6 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 410,4 millions de dollars, soit 1,02 $ par action, de l'année dernière.

La compagnie a déclaré un ratio combiné de 89,4 % pour le trimestre, en baisse par rapport aux 90,2 % de la même période de l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.