VW: les Caddy et California eHybrid disponibles en France

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce l'ouverture à la commande en France des nouvelles motorisations hybrides rechargeables des gammes Caddy, Caddy Cargo et California.



Le constructeur précise que Caddy et Caddy Cargo sont désormais disponibles avec un moteur 1.5 TSI eHybrid de 150 ch offrant jusqu'à 120 km d'autonomie électrique.



La version eHybrid du California, dotée d'une transmission intégrale 4MOTION et d'un moteur de 245 ch, atteint jusqu'à 97 km en mode électrique.



Ces modèles bénéficient d'une garantie de 5 ans ou 150 000 km et d'une fiscalité avantageuse pour les professionnels. La nouvelle finition 'Beach Style' du California inclut des équipements premium et une homologation VASP ('Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé') qui peut offrir certains avantages fiscaux et réglementaires, notamment en matière d'immatriculation et d'assurance.





