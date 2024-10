Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: croissance de 16% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 07:18









(CercleFinance.com) - VusionGroup publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 en croissance de 22% de 223 millions d'euros en données ajustées, portant le cumul à fin septembre à 654 millions, en croissance de 16% et en ligne avec sa guidance.



Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce revendique aussi un niveau de commandes record sur neuf mois de près de 1,16 milliard d'euros (+63%) 'tiré par une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe'.



Anticipant aussi un quatrième trimestre qui 'devrait constituer un nouveau plus haut historique', VusionGroup réitère ses perspectives 2024 d'un chiffre d'affaires en données ajustées d'un milliard d'euros et d'une amélioration de la rentabilité.





