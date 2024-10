Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: contrat auprès du réseau de pharmacies Phoenix information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - VusionGroup a annoncé mercredi soir avoir été choisi par le réseau allemand de pharmacies Phoenix group, dont il va remplacer les étiquettes papier en magasins.



Dans un communiqué, Vusion précise que le distributeur a prévu de déployer ses étiquettes électroniques au sein, dans un premier temps, de 100 magasins en Suisse sous l'enseigne Benu, soit plus de 350.000 étiquettes connectées.



Le remplacement des étiquettes papier va permettre d'afficher des informations plus précises sur les prix et de réduire considérablement les erreurs d'affichage en magasin, tout en libérant du temps pour les équipes de Benu, explique l'ancien SES-imagotag.



Le groupe précise que ce partenariat avec Phoenix, présent dans 29 pays, va notamment lui permettre d'étendre sa présence dans la région DACH (Allemagne, l'Autriche et Suisse) et de pénétrer de nouveaux secteurs, en l'occurrence celui de la pharmacie.





Valeurs associées VUSIONGROUP 139,30 EUR Euronext Paris -1,42%