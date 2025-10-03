 Aller au contenu principal
VusionGroup - Asda déploie les étiquettes électroniques de VusionGroup dans ses magasins Express au Royaume-Uni
information fournie par Boursorama CP 03/10/2025 à 07:45

● Asda va déployer les étiquettes électroniques connectées de VusionGroup au sein de

250 magasins Express afin d’améliorer la disponibilité des produits en rayon et de simplifier les opérations pour les collaborateurs.

● La technologie de VusionGroup sera également déployée sur les nouveaux sites Express d'Asda, avec 20 ouvertures prévues d’ici la fin de l'année.


3 octobre 2025, Asda, l’un des leaders de la distribution alimentaire au Royaume-Uni, annonce le déploiement des solutions digitales de pointe et des étiquettes électroniques de VusionGroup dans ses principaux magasins de proximité « Asda Express ».

Dans le cadre de ce déploiement, 250 magasins bénéficieront de cette nouvelle technologie, ce qui permettra de simplifier les opérations des équipes en magasin. VusionGroup a été sélectionné pour ses solutions IoT & Data innovantes, conçues pour améliorer la productivité des enseignes et de leurs magasins.

Ce déploiement, réalisé en collaboration avec les partenaires de VusionGroup Renovotec et HL Display, fait suite à un pilote de trois mois, mené avec succès dans le magasin Asda d’Oxford Road à Manchester. Les employés d’Asda ont gagné en productivité, leur permettant ainsi de passer plus de temps à conseiller les clients, gérer les livraisons et réapprovisionner les rayons.

VUSIONGROUP
253,2000 EUR Euronext Paris 0,00%

