Vusion signe un accord pour acquérir In-Store Media

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La Bourse de Paris a terminé en hausse lundi, soutenue par la chute des prix du brut en l'absence de nouvelles frappes contre l'Iran durant le week-end, et protégée de la chute des valeurs technologiques. Le CAC 40 a progressé de 33,78 points à 8.406,06 points ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•27.07.2026•18:54•
Alors que plusieurs feux de forêt mobilisent les pompiers en France, notamment en Gironde, Départements de France réclame une réforme du financement des Sdis, jugé insuffisant face à la hausse des risques. Alors que plusieurs feux d'ampleur mobilisent des milliers ...
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Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France : l'incendie ...
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LVMH, le numéro un mondial du luxe, a publié lundi des résultats stables au premier semestre, supérieurs aux attentes, dans un secteur du luxe qui commence à reprendre de l'élan après trois ans de morosité. Dans le détail, le groupe français, dans le giron du milliardaire ...
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