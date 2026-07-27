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Allemagne-Le climat des affaires s'améliore en juillet-Ifo
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 10:12
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Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache son quartier financier imposant

Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache son quartier financier imposant

Le ​moral des entrepreneurs allemands s'est ​amélioré plus ​que prévu ⁠en juillet, ‌montre une enquête de ​l'institut ‌Ifo publiée ⁠lundi.

Son indice du climat ⁠des ‌affaires s'est établi ⁠à ‌86,6, ⁠contre 85,7 en ⁠juin (révisé ‌de 85,6).

Les analystes ​interrogés ‌par Reuters tablaient quant ​à ⁠eux sur 86,0.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

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