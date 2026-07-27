Allemagne-Le climat des affaires s'améliore en juillet-Ifo

Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache son quartier financier imposant
Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en juillet, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.
Son indice du climat des affaires s'est établi à 86,6, contre 85,7 en juin (révisé de 85,6).
Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 86,0.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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