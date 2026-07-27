Vusion se renforce dans le retail media en magasin avec ISM

Vusion annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir In-Store Media (ISM), un acteur du retail media en magasin, spécialisé dans la conception, le déploiement et la monétisation de campagnes publicitaires sur les points de vente.

Selon le groupe, ISM dispose d'un savoir-faire dans la conception de campagnes de retail media en magasin, leur déploiement et leur exploitation, d'une présence dans neuf pays en EMEA, sur le continent américain et en APAC, ainsi que de relations de longue date avec 90 enseignes et plus de 1 600 marques.

En 2025, cette société basée à Barcelone a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 MEUR, avec une solide rentabilité. Son offre comprend plus de 50 solutions médias, imprimées et digitales, conçues pour répondre aux besoins des annonceurs.

Vusion considère que ce projet d'acquisition renforcerait sa position dans la digitalisation du commerce et ferait du retail media un pilier central de sa vision du magasin connecté. L'acquisition envisagée d'In-Store Media transformerait cette vision en un puissant moteur de croissance commerciale.

Ensemble, Vusion et ISM ont pour ambition de créer une nouvelle plateforme de retail media digital en magasin, connectant distributeurs, marques et consommateurs au moyen d'activations mesurables et en temps réel, d'après le groupe français.

Le conseil d'administration a approuvé le projet d'opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés. Sa réalisation reste soumise aux autorisations réglementaires et à d'autres conditions habituelles. Elle devrait être financée par de la dette.