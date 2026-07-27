L'Europe ouvre en forte hausse, face à une accalmie au Moyen-Orient et des cours pétroliers

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
Les principales Bourses européennes sont en forte hausse en début de séance lundi, soutenues par la halte des frappes en Iran qui provoque une chute des cours pétroliers.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,92% à 8.448,93 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax grimpe de 1,34% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,51%.
L'indice EuroStoxx 50 avance de 1,07%, le FTSEurofirst 300 de 0,78% et le Stoxx 600 de 0,78%.
En amont de plusieurs avalanches de résultats et de décisions de politique monétaire, la semaine s'ouvre sur un horizon radieux pour les opérateurs, les cours pétroliers chutant à la suite d'une halte des frappes en Iran ce week-end.
L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies a déclaré dimanche que le président américain Donald Trump a suspendu ses attaques contre Téhéran afin de laisser de la place à la diplomatie.
Une source iranienne de haut rang a également déclaré dimanche à Reuters que l'Iran mettra fin à ses propres attaques lorsque les États-Unis feront de même, indiquant que ce message a déjà été transmis à Washington.
Ces développements au Moyen-Orient entraînent une chute des cours pétroliers, le Brent perd de 6,77% à 90,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 6,27% à 83,71 dollars.
La prudence reste toutefois de mise, les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ayant attaqué des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer Rouge, menaçant ainsi une autre voie maritime vitale pour le commerce mondial du pétrole.
Aux valeurs, SES et Eutelsat grimpent de 5,7% et 4,3% respectivement, le premier se hissant en tête du SBF 120, les deux opérateurs de satellites ayant annoncé lundi s'attendre à recevoir des paiements incitatifs dans le cadre d'un plan de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine.
Dans le sillage de la chute des cours pétroliers, TotalEnergies et Maurel & Prom perdent respectivement 3% et 4,5%, tandis que le compartiment des énergies fossiles enregistre de loin la pire performance sectorielle, en reculant de 2,3%.
À l'inverse, ce contexte profite aux compagnies aériennes, Air France-KLM et Lufthansa gagnant respectivement 4% et 2,7%.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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