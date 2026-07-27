L'Europe ouvre en forte hausse, face à une accalmie au Moyen-Orient et des cours pétroliers

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Les principales Bourses européennes sont en ‌forte hausse en début de séance lundi, soutenues par la halte des frappes en Iran ​qui provoque une chute des cours pétroliers.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,92% à 8.448,93 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax grimpe de 1,34% et à Londres, le ​FTSE 100 prend 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 1,07%, le FTSEurofirst 300 de 0,78% et le Stoxx 600 de ​0,78%.

En amont de plusieurs avalanches de résultats et ⁠de décisions de politique monétaire, la semaine s'ouvre sur un horizon radieux pour ‌les opérateurs, les cours pétroliers chutant à la suite d'une halte des frappes en Iran ce week-end.

L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies a ​déclaré dimanche que le président ‌américain Donald Trump a suspendu ses attaques contre Téhéran afin de ⁠laisser de la place à la diplomatie.

Une source iranienne de haut rang a également déclaré dimanche à Reuters que l'Iran mettra fin à ses propres attaques lorsque les États-Unis ⁠feront de même, indiquant ‌que ce message a déjà été transmis à Washington.

Ces développements au Moyen-Orient ⁠entraînent une chute des cours pétroliers, le Brent perd de 6,77% à 90,23 dollars ‌le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 6,27% ⁠à 83,71 dollars.

La prudence reste toutefois de mise, les Houthis du ⁠Yémen, proches de l’Iran, ‌ayant attaqué des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer ​Rouge, menaçant ainsi une autre voie maritime ‌vitale pour le commerce mondial du pétrole.

Aux valeurs, SES et Eutelsat grimpent de 5,7% et 4,3% respectivement, le premier ​se hissant en tête du SBF 120, les deux opérateurs de satellites ayant annoncé lundi s'attendre à recevoir des paiements incitatifs dans le cadre d'un plan de ⁠la Commission fédérale des communications (FCC) américaine.

Dans le sillage de la chute des cours pétroliers, TotalEnergies et Maurel & Prom perdent respectivement 3% et 4,5%, tandis que le compartiment des énergies fossiles enregistre de loin la pire performance sectorielle, en reculant de 2,3%.

À l'inverse, ce contexte profite aux compagnies aériennes, Air France-KLM et Lufthansa gagnant respectivement 4% et 2,7%.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)