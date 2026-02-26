Vusion - Résultats annuels 2025 de Vusion : Forte croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité

• Chiffre d’affaires ajusté1 de 1 527 M€ (+51%) et de 1 472 M€ en IFRS (+54%)

• Doublement du chiffre d’affaires VAS2 à 211 M€, dont 83 M€ de VAS récurrent (+45%)

• Prises de commandes annuelles à 1,7 Md€ en hausse de +5% par rapport à 2024

• EBITDA ajusté1 de 277 M€ en hausse de +73% (IFRS 223 M€, +113%), soit une marge d’EBITDA ajusté de 18,2% (+2,3 pts vs. 2024)

• Résultat net ajusté1 de 99 M€ en hausse de +85% (IFRS 84 M€ comparé à -29 M€ en 2024)

• Génération de free cash-flow de 56 M€ avec une position nette de trésorerie 439 M€

• Proposition d’un dividende de 0,90 € par action (comparé à 0,60 € pour 2024)



• Perspectives 2026 :

o Croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants

o Chiffre d’affaires VAS en forte progression d’environ +40%

o Marge d’EBITDA ajusté1 en hausse de plus de 100 pts de base



Le Conseil d’administration réuni ce jour a examiné les comptes consolidés de l'exercice 2025. Le Groupe annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2025.



Les chiffres 2025 ci-après sont présentés en normes IFRS ainsi qu’en données ajustées avant prise en compte d’ajustements IFRS sans effet cash, relatifs au contrat Walmart US. La différence entre les données IFRS et ajustées s’est beaucoup réduit en 2025 du fait de l’impact désormais positif des prix moyens de vente retenus en IFRS par rapport aux prix réels facturés. Ces ajustements sont détaillés en fin de communiqué.