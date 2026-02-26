Le bénéfice net de La Poste en baisse en 2025, malgré le soutien du pôle financier

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La Poste a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 17,7% en 2025, après une année 2024 dopée par une cession, mais le groupe peut toujours s'appuyer sur un exercice solide pour son pôle financier.

Le bénéfice net a atteint 1,16 milliard d'euros, après une année 2024 où les résultats du groupe avaient profité de la cession de son activité mobile à Bouygues Telecom.

Sans tenir compte de cet effet comptable et à périmètre et change constants, le bénéfice du groupe a grimpé de 30%, porté par La Banque postale.

Le chiffre d’affaires ressort stable à 34,4 milliards en 2025 (‑0,5%). Le groupe a aussi réduit ses coûts, grâce notamment à une baisse significative du recours à l’intérim (soit une économie de 410 millions d'euros).

L'année a été marquée par des dynamiques contrastées entre branches. Les volumes de colis progressent de 3,7%, tirés par sa filiale internationale Geopost (+5%), tandis que Colissimo recule légèrement (‑2,1%) dans un marché "très concurrentiel", selon La Poste.

Cette branche colis représente désormais 53,6% du chiffre d'affaires de la multinationale détenue à 66% par la Caisse des dépôts et à 34% par l'Etat.

Le courrier, lui, poursuit son déclin structurel avec une baisse de 8,1% en volume de plis et ne pèse plus que 15% du chiffre d'affaires.

Le secteur de la bancassurance reste le pilier de la performance annuelle: la hausse de la marge sur les prêts et la maîtrise des charges a permis à La Banque Postale d'augmenter ses revenus à 7,729 milliards d'euros (+2,7%).

Sa filiale CNP Assurances "maintient un niveau de performance élevé", selon le communiqué du groupe.

"Je retiens de cette année 2025 la bonne réalisation du plan de transformation de La Banque Postale et la performance de CNP Assurances, soutenue en France notamment par le dynamisme commercial du réseau des bureaux de poste et à l’international par la qualité de ses partenariats stratégiques", a commenté la nouvelle PDG du groupe Marie-Ange Debon, citée dans un communiqué.

"2025 est une année de consolidation pour nos nouvelles activités de services numériques et de proximité humaine", a affirmé la dirigeante, qui a succédé à Philippe Wahl en octobre 2025.

Sous la direction de ce dernier, le groupe avait diversifié ses activités (livraison express, portage de repas aux personnes âgées, téléphonie, etc.).

L'entreprise assure quatre missions de service public, aujourd’hui déficitaires et sous-compensées par l'Etat: la distribution du courrier et de la presse, l'aménagement du territoire ainsi que l’accessibilité bancaire.