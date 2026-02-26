Valeo a amélioré sa rentabilité en 2025

( AFP / ROBYN BECK )

L'équipementier Valeo a dégagé un bénéfice net de 200 millions d'euros en 2025, en hausse de 23%, malgré des ventes en baisse de 2,7% à 20,9 milliards, a annoncé le groupe jeudi.

Sa marge opérationnelle s'est améliorée à 4,7% contre 4,3% en 2024, a précisé le groupe, qui pour 2026 prévoit des recettes de 20 à 21 milliards d’euros, et une marge de 4,7% à 5,3%.

Valeo a comprimé ses coûts, en particulier ses frais commerciaux, mais aussi grâce à des efforts de rationalisation et d'automatisation de son outil industriel.

Le chiffre d’affaires des équipements de "première monte" (pour véhicules neufs), qui représentent 80% du chiffre d'affaires total, a reculé de 3,6%, en raison de la concurrence des équipementiers chinois, des difficultés de certains constructeurs dans les véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que de l’arrêt de projets d'aides à la conduite.

Les ventes en Chine (14% du chiffre d'affaires) ont chuté de 11,4%, mais fortement progressé en Inde. Les ventes de ce secteur étaient stables en Europe mais en recul de 5,5% en Amérique du Nord.

La division Power (liée à la motorisation et l’électrification) était en recul de 3%, la division Brain (aides à la conduite, équipements électroniques...) a perdu 2% et la division éclairage 3%, concurrencée par des acteurs chinois.

Le résultat des équipementiers dépend de la production automobile, qui en 2025, selon l'estimation de S&P Global Mobility, a augmenté de 3,9%, tirée par une hausse en Chine de 10,2% tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord reculaient de respectivement 0,7% et 1,2%.