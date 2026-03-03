Vusion - Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions de 30 millions d’euros

3 mars 2026 – Vusion (VU – FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l’intelligence artificielle, annonce le lancement d’opérations de rachat de ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2025 au titre de sa 10ème résolution et dont le descriptif figure en section 7.6 du Document d’Enregistrement Universel 2024.



Les actions ainsi rachetées seront affectées aux objectifs de couverture de plans d'attributions gratuites d’actions ainsi que de valeurs mobilières donnant accès au capital, afin d’en limiter l’effet dilutif.



Il a ainsi été confié à un prestataire de services d'investissement un mandat de rachat d'actions pour un montant maximum de 30 millions d'euros.



Les informations concernant les interventions sur le titre de la Société dans le cadre du programme de rachat d'actions seront publiées conformément à la réglementation en vigueur.