Dette de Casino: les propositions de restructuration dévoilées le 5 mars

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Cdiscount...), qui a engagé des négociations pour alléger le poids de sa dette, rendra publiques le 5 mars "les nouvelles propositions" des créanciers ( AFP / Loic VENANCE )

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Cdiscount...), qui a engagé des négociations pour alléger le poids de sa dette, rendra publiques le 5 mars "les nouvelles propositions" des créanciers, a-t-il fait savoir mardi.

Casino, passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, et a engagé fin 2025 des négociations avec ses créanciers (banques et fonds anglo-saxons) pour diminuer ce montant.

En novembre, France Retail Holdings (FRH), détenu majoritairement par M. Kretinsky et actionnaire principal du groupe Casino, avait réclamé de baisser sa dette à 800 millions d'euros, (soit un abandon de 600 millions d'euros de créances) en échange d'une augmentation de capital de 300 millions d'euros.

Selon une source proche du dossier, FRH se dit prêt à apporter 400 millions d'euros, pour une dette contenue à 900 millions d'euros (soit un abandon de 500 millions d'euros de créances).

"Les discussions intervenues à ce stade traduisent un réel intérêt des différentes parties prenantes", notamment FRH, "pour injecter un montant de fonds propres significatif dans le groupe", a confirmé Casino dans un communiqué de presse.

Le groupe Casino "rendra public le 5 mars post clôture du marché (boursier, NDLR) les nouvelles propositions formulées par les différentes parties prenantes," a-t-il indiqué.

Casino a annoncé fin janvier des ventes à 8,26 milliards d'euros, en baisse de 2,5% sur un an, mais en légère hausse de 0,5% à périmètre comparable, un millier de magasins ayant été fermés ou vendus l'an dernier.

Le groupe a annoncé qu'il repoussait jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels dans leur totalité, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière".

"Casino reste pleinement mobilisée pour aboutir comme initialement prévu, d’ici fin juin 2026, à une solution équilibrée et sécurisée donnant au groupe les moyens financiers de mettre (en) œuvre son plan Renouveau 2030", a-t-il répété mardi.