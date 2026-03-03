Stockage par batterie: Allianz investit dans des projets de TotalEnergies

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le gestionnaire d'actifs du groupe d'assurance allemand Allianz va entrer au capital de projets de stockage d'électricité en Allemagne développés par une filiale de TotalEnergies, a annoncé ce dernier mardi.

Plus précisément, le géant pétro-gazier français et AllianzGI se sont entendus pour la cession de la moitié des parts de TotalEnergies dans 11 projets de stockage par batteries en construction développés par une filiale, d'une capacité totale de 789 mégawatts.

500 millions d'euros seront investis par "les partenaires" dans ces "infrastructures énergétiques cruciales pour l'Allemagne, dont 70% seront financés par la dette", explique TotalEnergies dans un communiqué.

Ces projets sont situés un peu partout en Allemagne, notamment trois en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région de Düsseldorf.

Les 11 projets seront opérationnels "d'ici 2028", assure TotalEnergies.

Le stockage d'électricité par batterie permet de décaler dans le temps l'usage de l'électricité générée par des sources renouvelables comme le solaire, dont les pics de production ne correspondent pas aux pics de consommation.

"Avec ces projets, TotalEnergies et Allianz contribueront directement à la résilience du système électrique allemand, en réduisant les congestions et en apportant une flexibilité nécessaire à l'essor rapide des énergies renouvelables dans le pays", ajoute TotalEnergies.

Sur les trois derniers mois, 63% de l'électricité allemande était générée par des sources renouvelables, d'après ElectricityMaps, principalement le solaire et l'éolien.

Mais le pays reste encore très dépendant du charbon et du gaz (plus de 30% de sa production d'électricité), ce qui rend son électricité polluante (332 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure contre 25 en France).

D'ici à 2030, TotalEnergies a pour objectif de développer entre 5 et 7 gigawatts de capacité de stockage d'électricité par batteries, principalement en Europe et aux Etats-Unis.