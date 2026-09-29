Vusion - L’enseigne australienne JB Hi-Fi choisit Vusion pour accélérer sa stratégie de magasin connecté

29 septembre 2026 – JB Hi-Fi, leader australien de la distribution de produits électroniques, et Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l’IA, annoncent aujourd’hui un nouveau plan de déploiement visant à accélérer la transformation digitale des magasins JB Hi-Fi.



Après le succès de la phase pilote, puis d’un déploiement dans l’ensemble de ses points de vente en Nouvelle-Zélande, l’accord prévoit la mise en place des technologies digitales de Vusion à travers le réseau de JB Hi-Fi. Cette nouvelle étape permettra au retailer d’accélérer sa stratégie de magasin connecté, tout en préservant l’expérience distinctive qui caractérise ses points de vente. En intégrant l’identité visuelle de l’enseigne à sa plateforme connectée, Vusion aidera JB Hi-Fi à conjuguer sa forte culture du merchandising avec des informations prix et produits enrichies, une exécution plus rapide en magasin, un accès simplifié aux données produits pour les équipes et une plus grande efficacité opérationnelle.



La plateforme Vusion accompagne également les équipes en magasin en leur facilitant l’accès à des informations produits enrichies directement en rayon, notamment grâce à des interactions sans contact depuis leurs terminaux mobiles.