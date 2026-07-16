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Vusion Group : sous 115E, se dirige vers un test des 112,4 EUR
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 15:16

Vusion Group aligne une 4ème séance de repli consécutive : le titre rechute sous 115 EUR et se dirige vers un test des 112,4 EUR, le récent plancher du 25 juin.

Attention : la configuration s'apparente à un triple top sous 147 EUR, puis 142,6 EUR (résistance oblique moyen terme), la cassure des 112 EUR préfigurerait le re-test du plancher annuel des 100 EUR de fin mars.

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