Vusion flambe après l'avis positif de Citi

(Zonebourse.com) - Vusion s'affiche en forte hausse peu après l'ouverture ( 6,38%, à 143,40 euros), soutenu par une note de Citigroup qui a adopté une recommandation à l'achat sur le titre, assortie d'un niveau de risque élevé, avec un objectif de cours de 250 euros.

La banque américaine a pris cette décision en vue d'éventuels catalyseurs positifs à l'approche de la journée investisseurs du 18 novembre du spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique. Pour les analystes, cet événement pourrait constituer une opportunité majeure de revalorisation du titre, à condition que "la direction présente des objectifs actualisés, étayés par un plan stratégique clair et un carnet de commandes prometteur".

Pour les exercices 2027 et 2028, les analystes tablent sur des prises de commandes supérieures de respectivement 8 et 11% aux attentes du consensus, en s'appuyant sur l'hypothèse d'une poursuite de la pénétration mondiale des étiquettes électroniques de gondoles.

En outre, ils misent sur le fait que la croissance des revenus issus des services à valeur ajoutée (VAS), portée par les abonnements logiciels et le "retail media", favorisera une amélioration des marges. Ils visent ainsi une marge d'Ebitda de 23,1% pour l'exercice 2028, contre 22% pour le consensus.

Enfin, Citi explique que le risque qualifié d'"élevé" est lié à la volatilité historique du titre. Les analystes mettent également en avant plusieurs facteurs qui pourraient affecter leur thèse d'investissement. Les ventes pourraient ne pas se redresser une fois le déploiement chez WMT aux Etats-Unis achevé. Le groupe pourrait également perdre des parts de marché si ses concurrents baissent leur prix. La banque américaine évoque également un risque cyber, un incident informatique pourrait entraîner un dysfonctionnement des étiquettes électroniques de gondole ou des technologies associées.

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