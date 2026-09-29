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Vusion-Contrat avec l'enseigne australienne JB Hi-Fi
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 08:13

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Vusion SA VU.PA :

* L'ENSEIGNE AUSTRALIENNE JB HI-FI CHOISIT VUSION POUR ACCÉLÉRER SA STRATÉGIE DE MAGASIN CONNECTÉ

* NOUVEAU PLAN DE DÉPLOIEMENT VISANT À ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES MAGASINS JB HI-FI

* LE GROUPE COMPTE EN AUSTRALIE ET NOUVELLE ZÉLANDE UN RÉSEAU DE 355 MAGASINS

Texte original nACT100487

Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

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