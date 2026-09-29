Vusion-Contrat avec l'enseigne australienne JB Hi-Fi

Vusion SA VU.PA :
* L'ENSEIGNE AUSTRALIENNE JB HI-FI CHOISIT VUSION POUR ACCÉLÉRER SA STRATÉGIE DE MAGASIN CONNECTÉ
* NOUVEAU PLAN DE DÉPLOIEMENT VISANT À ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES MAGASINS JB HI-FI
* LE GROUPE COMPTE EN AUSTRALIE ET NOUVELLE ZÉLANDE UN RÉSEAU DE 355 MAGASINS
Texte original nACT100487
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(Rédaction de Gdansk)
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