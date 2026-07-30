Vusion-CA +34% au S1 avec les VAS et le déploiement d'Edgesens chez Walmart

Vusion VU.PA a publié jeudi un bond de 34% du chiffre d'affaires semestriel, à 820 millions d'euros, porté par son activité VAS (étiquettes électroniques de gondoles) et une forte croissance dans la zone Amériques et Asie-Pacifique, avec notamment le déploiement aux États-Unis de sa solution EdgeSense dans les magasins de Walmart WMT.O .

"La forte progression des VAS récurrents illustre la pertinence de notre modèle", a déclaré Thierry Gadou, président-directeur général, dans un communique, tout en saluant "Le dépassement du seuil symbolique du demi-milliard d’étiquettes gérées par VusionCloud".

Le groupe français spécialisé dans les systèmes électroniques d'étiquetage pour les supermarchés a confirmé ses perspectives pour 2026, dont une croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants, un chiffre d’affaires VAS en hausse d’environ 40% et une marge d’Ebitda ajusté en hausse de plus de 100 points de base.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)