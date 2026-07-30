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Vusion: CA +34% au S1 avec les VAS et le déploiement d'Edgesens chez Walmart
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:13
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Le logo de Vusion

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Vusion a ‌publié jeudi un bond de 34% ​du chiffre d'affaires semestriel, à 820 millions d'euros, porté par son activité ​VAS (étiquettes électroniques de gondoles) et une forte croissance ​dans la zone Amériques ⁠et Asie-Pacifique, avec notamment le déploiement ‌aux États-Unis de sa solution EdgeSense dans les magasins de ​Walmart.

"La forte ‌progression des VAS récurrents illustre ⁠la pertinence de notre modèle", a déclaré Thierry Gadou, président-directeur général, dans un ⁠communique, ‌tout en saluant "Le dépassement du seuil ⁠symbolique du demi-milliard d’étiquettes gérées ‌par VusionCloud".

Le groupe français spécialisé ⁠dans les systèmes électroniques d'étiquetage pour ⁠les supermarchés ‌a confirmé ses perspectives pour 2026, ​dont une ‌croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux ​de change et droits de douane constants, un chiffre ⁠d’affaires VAS en hausse d’environ 40% et une marge d’Ebitda ajusté en hausse de plus de 100 points de base.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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