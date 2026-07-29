 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vulcan Materials dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande en matériaux de construction
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 14:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - Vulcan Materials < VMC.N> a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses matériaux de construction tels que la pierre concassée, le sable et le gravier.

Les investissements massifs dans les infrastructures, les centres de données et les projets énergétiques ont stimulé la demande pour des entreprises telles que Vulcan Materials. Parallèlement, les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie ont fait grimper les coûts des intrants pour ces entreprises.

Voici quelques détails:

* "Notre programme d’acquisitions stratégiques reste actif et nous disposons de la solidité financière et de la flexibilité nécessaires pour tirer parti des opportunités les plus créatrices de valeur", a déclaré le directeur général Ronnie Pruitt .

* La société a réitéré ses prévisions concernant son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l’ensemble de l’exercice.

* La forte activité dans le secteur des travaux publics et les grands projets menés sur la plupart des marchés de Vulcan ont contribué à faire progresser ses expéditions de granulats de 1 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

* La société a indiqué que les expéditions au Texas et sur certains marchés du sud-est avaient été affectées par de fortes précipitations entre mai et juin.

* Son segmenthors granulats a été affecté par la hausse des coûts de l’asphalte et la baisse des expéditions due aux conditions météorologiques.

* Le chiffre d’affaires totalde Vulcan a progressé d’environ 3 % pour atteindre 2,16 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 2,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 2,59 dollars par action, contre 2,45 dollars il y a un an.

Valeurs associées

VULCAN MATERIALS
290,005 USD NYSE +0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HERMES INTL
1 490,5 -12,09%
CAC 40
8 400,78 -0,69%
Pétrole Brent
90,9 +6,88%
2CRSI
24,14 -6,14%
HAFFNER ENERGY
0,286 +12,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank