Vulcan Materials dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande en matériaux de construction

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29 juillet - Vulcan Materials < VMC.N> a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses matériaux de construction tels que la pierre concassée, le sable et le gravier.

Les investissements massifs dans les infrastructures, les centres de données et les projets énergétiques ont stimulé la demande pour des entreprises telles que Vulcan Materials. Parallèlement, les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie ont fait grimper les coûts des intrants pour ces entreprises.

Voici quelques détails:

* "Notre programme d’acquisitions stratégiques reste actif et nous disposons de la solidité financière et de la flexibilité nécessaires pour tirer parti des opportunités les plus créatrices de valeur", a déclaré le directeur général Ronnie Pruitt .

* La société a réitéré ses prévisions concernant son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l’ensemble de l’exercice.

* La forte activité dans le secteur des travaux publics et les grands projets menés sur la plupart des marchés de Vulcan ont contribué à faire progresser ses expéditions de granulats de 1 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

* La société a indiqué que les expéditions au Texas et sur certains marchés du sud-est avaient été affectées par de fortes précipitations entre mai et juin.

* Son segmenthors granulats a été affecté par la hausse des coûts de l’asphalte et la baisse des expéditions due aux conditions météorologiques.

* Le chiffre d’affaires totalde Vulcan a progressé d’environ 3 % pour atteindre 2,16 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 2,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 2,59 dollars par action, contre 2,45 dollars il y a un an.