VUE INSTANTANÉE-Les marchés asiatiques sont secoués par la plus forte chute en sept mois, alors que le rallye de l'IA marque une pause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires)

Les actions ont connu leur plus forte baisse en sept mois en Asie mercredi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes, alors que les investisseurs ont mis un frein au rallye prolongé axé sur l'intelligence artificielle.

Le recul par rapport aux niveaux records a également été alimenté par des préoccupations selon lesquelles les marchés boursiers pourraient être trop tendus, suite aux commentaires des directeurs généraux des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , remettant en question la durabilité des valorisations élevées.

RÉACTION DU MARCHÉ: Les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 étaient en baisse de 1%, après une chute de 2% de l'indice au comptant .IXIC à Wall Street la nuit dernière et les indices en Corée du Sud .KS11 et au Japon .N225 ont chuté de plus de 5% par rapport aux sommets atteints mardi.

MKTS/GLOB

COMMENTAIRES:

MATT SIMPSON, SENIOR MARKET ANALYST, STONEX, BRISBANE:

"Lorsque l'on considère que le Nasdaq s'est redressé pendant sept mois consécutifs et qu'il a progressé de plus de 50 % par rapport à son niveau le plus bas d'avril, le repli actuel n'est qu'une simple égratignure dans l'ensemble.

"À un moment donné, il faut prendre des bénéfices.

"Mais lorsque la dynamique s'inverse, comme c'est le cas sur les marchés mondiaux, les stops se déclenchent et obligent les opérateurs à liquider sur d'autres marchés pour limiter leurs pertes, ce qui provoque une nouvelle activité baissière. Ceux qui ont de l'argent en jeu ne cherchent probablement pas de réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants lors d'un examen. Et la réponse, c'est qu'il faut fuir."

CHARU CHANANA, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, SAXO, SINGAPOUR:

"C'est une journée classique de liquidation des positions et de prise de bénéfices pour les leaders asiatiques de l'IA et des semi-conducteurs après des sommets records. L'hésitation des grandes entreprises technologiques américaines a entamé le sentiment des acteurs de la croissance mondiale et de l'IA, tandis que la forte baisse des cryptomonnaies resserre l'appétit pour le risque et que le raffermissement du yen pèse sur les actions japonaises à forte composante exportatrice. Ensemble, ces forces entraînent une correction saine, qui ne ressemble pas encore à des ventes de panique."

JASON WONG, SENIOR MARKET STRATEGIST, BNZ, WELLINGTON:

"Il est probablement temps de marquer une pause dans le rallye des marchés d'actions que nous avons connu. Cela fait un moment qu'il est à sens unique, et c'est le risk-off qui envahit maintenant les marchés.

"La semaine dernière, la Fed américaine nous a peut-être rappelé que la voie de l'assouplissement de la politique américaine n'était pas toute tracée. Nous sommes en retard pour une correction."

RYAN FELSMAN, ÉCONOMISTE EN CHEF, COMMSEC, SYDNEY:

"Je pense qu'il y a actuellement une prise de bénéfices. L'incertitude règne autour du gouvernement américain - nous en sommes au 35ème jour de la fermeture du gouvernement fédéral. On craint que la réouverture du gouvernement américain n'entraîne une hausse des rendements obligataires, ce qui se traduit souvent par une pression sur les titres sensibles à la croissance et aux taux d'intérêt, tels que les titres technologiques.

"Il est clair que le secteur technologique est actuellement évalué à la perfection. Il est cher et les investisseurs sont certainement un peu préoccupés par le fait que le marché s'est emballé."

SHIER LEE LIM, CHIEF FX AND MACRO STRATEGIST APAC, CONVERA, SINGAPOUR:

"L'absence d'un catalyseur unique et clair suggère que la prudence des investisseurs est motivée par une combinaison d'incertitudes macroéconomiques, y compris les préoccupations concernant les perspectives de croissance, les négociations en cours sur la fermeture du gouvernement aux États-Unis, et l'examen plus approfondi des dépenses d'investissement dans les industries clés."

TONY SYCAMORE, ANALYSTE DE MARCHÉ, IG, SYDNEY:

"Je pense que c'est le début du mouvement... il y a probablement six ou sept raisons combinées qui ont déclenché ce mouvement de vente lié à l'aversion au risque.

"Le rallye a été implacable depuis les plus bas d'avril et, combiné aux avertissements des directeurs généraux concernant une correction et à Michael Burry de The Big Short disant qu'il a pris des positions à la baisse sur Nvidia et Palantir, ainsi qu'à la fermeture du gouvernement américain qui a atteint un niveau record, il y a tellement de raisons pour que le mouvement continue à baisser."

JON WITHAAR, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, PICTET ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"C'est une confluence de choses, mais je pense que cela se résume à un positionnement. Les investisseurs individuels et les fonds spéculatifs ont été extrêmement exposés sur le long terme aux actions technologiques en particulier au niveau mondial et la combinaison de certains commentaires négatifs de directeurs généraux sur la valorisation au cours de la nuit, combinée à la violente baisse des cryptomonnaies, a endommagé le sentiment.

"Le mouvement de repli semble être en grande partie lié au positionnement, les valeurs les plus performantes ayant été les plus durement touchées. En Asie, cela inclut des noms tels que SoftBank et SK Hynix. La "mise en garde" d'hier sur SK Hynix a certainement effrayé les investisseurs particuliers et institutionnels."

ORIANO LIZZA, SALES TRADER, CMC MARKETS, SINGAPOUR:

"Pourquoi le marché est en baisse - je pense que c'était probablement un peu attendu... Nous parlions de valorisations excessives, et je pense qu'elles sont en train d'apparaître au grand jour. Par ailleurs, je pense que le marché est toujours tourné vers l'avenir et qu'il cherche à voir s'il y a nécessairement d'autres catalyseurs qui vont maintenir la dynamique du marché.

"À court terme, je me demande comment le marché réagit à la suite d'un effondrement comme celui-ci... Cette fois-ci, c'est en fait, et c'est un peu plus intéressant, généralisé... C'est la première fois que nous assistons à un effondrement généralisé du marché, qui touche tous les types d'actifs. Normalement, il s'agit d'un marché en particulier, mais cette fois-ci, il semble que les marchés indiciels aient déclenché un repli plus large, ce qui est probablement dû au sentiment de peur qui commence lentement à s'insinuer."

LORRAINE TAN, DIRECTRICE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS POUR L'ASIE, MORNINGSTAR, SINGAPOUR:

"Le marché reflète probablement le repli du marché américain au cours de la nuit en raison des inquiétudes concernant la consommation et la confiance des consommateurs. En outre, il pourrait également être attribué aux sociétés liées à l'IA dont le prix est fixé à la perfection."

THOMAS MATHEWS, RESPONSABLE DES MARCHÉS POUR L'ASIE PACIFIQUE, CAPITAL ECONOMICS, WELLINGTON:

"Cela semble être une réponse directe à l'hésitation technologique aux États-Unis hier ... . Les indices asiatiques à forte composante technologique, en particulier la Corée, se sont tous particulièrement bien comportés ces derniers temps, de sorte qu'ils ont peut-être un peu plus à perdre si le sentiment se retourne.

"La question clé est de savoir si cela continuera à se produire si la chute des valeurs technologiques américaines s'amplifie. J'en doute: Les valorisations asiatiques sont encore faibles par rapport à celles des États-Unis, ce qui pourrait limiter les risques de baisse en cas de forte chute des cours à l'échelle mondiale."